Tornado moving into Porter County- Warning issued

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
452 PM CDT MON MAY 27 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
NORTHEASTERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
* UNTIL 545 PM CDT.
* AT 452 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A
TORNADO WAS LOCATED OVER MERRILLVILLE, MOVING EAST AT 25 MPH. THIS
STORM PRODUCED A TORNADO EARLIER NEAR DYER. ANOTHER THUNDERSTORM
CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO IS LOCATED 3 MILES NORTH OF
VALPARAISO AND MOVING TO THE NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
LAKE STATION, LAKES OF THE FOUR SEASONS AND NEW CHICAGO AROUND 455
PM CDT.
HOBART AND WHEELER AROUND 505 PM CDT.
OGDEN DUNES AROUND 510 PM CDT.
PORTAGE, BURNS HARBOR, SOUTH HAVEN AND LINCOLN HILLS AROUND 515 PM
CDT.
VALPARAISO AND CHESTERTON AROUND 520 PM CDT.
PORTER AND KVPZ AROUND 525 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE DUNE
ACRES.
THIS INCLUDES... INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, VALPARAISO
UNIVERSITY, INDIANA DUNES STATE PARK, AND PORTER COUNTY FAIRGROUNDS.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
INDIANA I-80 BETWEEN MILE MARKERS 10 AND 16.
INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 17 AND 37.
INDIANA I-94 BETWEEN MILE MARKERS 16 AND 32.
INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 250 AND 261.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.