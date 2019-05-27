SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHEASTERN IROQUOIS…NEWTON… NORTHWESTERN BENTON AND JASPER COUNTIES UNTIL 630 PM CDT/730 PM EDT/

Posted 6:05 PM, May 27, 2019, by 
AT 600 PM CDT/700 PM EDT/, 
DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG
THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING 
FROM NEAR ENOS TO SHELDON.
MOVEMENT WAS EAST AT 40 MPH.

PENNY SIZE HAIL AND WIND GUSTS UP TO 
50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RENSSELAER, WATSEKA, KENTLAND, MOROCCO, HANGING GROVE, PERCY
JUNCTION, GIFFORD, ENOS, PEMBROKE, FAIR OAKS, PLEASANT RIDGE, CONRAD,
PERKINS, MCCOYSBURG, BEAVER CITY, MOODY, RAUB, SURREY, ROSELAWN AND
REMINGTON.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 200 AND 229.

THIS INCLUDES...US 41 DRAGWAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.

FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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