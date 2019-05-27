Possible tornado near Schererville TAKE COVER!
UPDATE: 4:50 pm Storm with possible tornado near Hobart/Merrilville Take Cover!!!! UPDATE: 4:43 pm Debris reported falling in Schererville at 4:38 take cover!!!!! SEVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 432 PM CDT MON MAY 27 2019 ILC031-197-INC089-272200- /O.COR.KLOT.TO.W.0013.000000T0000Z-190527T2200Z/ WILL IL-COOK IL-LAKE IN- 432 PM CDT MON MAY 27 2019 ...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR EAST CENTRAL WILL...SOUTHEASTERN COOK AND NORTHERN LAKE COUNTIES... AT 431 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED NEAR E SAUK TRAIL AND THE STATE LINE JUST WEST OF DYER, MOVING TOWARDS THE NORTHEAST. HAZARD...DAMAGING TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL. SOURCE...WEATHER SPOTTERS CONFIRMED TORNADO. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. THIS TORNADO WILL BE NEAR... ST. JOHN AND DYER AROUND 435 PM CDT. SCHERERVILLE AND MUNSTER AROUND 440 PM CDT. HIGHLAND AROUND 445 PM CDT. MERRILLVILLE, CROWN POINT AND GRIFFITH AROUND 450 PM CDT. GARY, HOBART, LAKE STATION AND NEW CHICAGO AROUND 500 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE SOUTH CHICAGO HEIGHTS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
UPDATE 4:35 pm
Confirmed tornado near East Sauk Trail and the state line just west of Dyer IN.
SEVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 430 PM CDT MON MAY 27 2019 ILC031-197-INC089-272200- /O.CON.KLOT.TO.W.0013.000000T0000Z-190527T2200Z/ WILL IL-COOK IL-LAKE IN- 430 PM CDT MON MAY 27 2019 ...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR EAST CENTRAL WILL...SOUTHEASTERN COOK AND NORTHERN LAKE COUNTIES... AT 429 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER LYNWOOD, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL. SOURCE...WEATHER SPOTTERS REPORTED RAPID ROTATION DEVELOPING NEAR STEGER ROAD AND 394 ALONG WITH A FUNNEL CLOUD. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... MUNSTER AROUND 435 PM CDT. SCHERERVILLE AND HIGHLAND AROUND 440 PM CDT. CROWN POINT AND GRIFFITH AROUND 445 PM CDT. MERRILLVILLE AROUND 450 PM CDT. GARY, HOBART, LAKE STATION AND NEW CHICAGO AROUND 500 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE SOUTH CHICAGO HEIGHTS.