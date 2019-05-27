Possible tornadic circulation noted over I-80 in Porter County Indiana- north of Chesterton- Tornado warning now issued

Posted 4:07 PM, May 27, 2019, by , Updated at 04:09PM, May 27, 2019

UPDATE: 4:08pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
402 PM CDT MON MAY 27 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  NORTHEASTERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 415 PM CDT.

* AT 402 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED NEAR CHESTERTON, MOVING EAST AT 30 MPH.



  HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
  NORTHEASTERN PORTER COUNTY.

THIS INCLUDES...  INDIANA DUNES STATE PARK.



INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 31 AND 37.
 INDIANA I-94 BETWEEN MILE MARKERS 25 AND 32.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

 

 

Doppler radar indicated a possible tornadic circulation in northern Porter County near I-80/90 north of Chesterton.

A severe thunderstorm warning with a tornado possible remains in effect for Porter County until 4:30 pm

 

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