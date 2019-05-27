New tornado warning for LaSalle and Lee counties until 4:45 pm
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
413 PM CDT MON MAY 27 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTHWESTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
SOUTHEASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
* UNTIL 445 PM CDT.
* AT 412 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A
TORNADO WAS LOCATED 7 MILES NORTHWEST OF MENDOTA,OR NEAR SUBLETTE,
MOVING EAST AT 25 MPH. A LOWERING FUNNEL CLOUD IS NOTED NEAR
SUBLETTE AS OF 410 PM CDT.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
PAW PAW AROUND 440 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE WEST
BROOKLYN, COMPTON AND SUBLETTE.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
I-39 BETWEEN MILE MARKERS 74 AND 86.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.