Tornado warning issued for portions of Kendall, LaSalle and DeKalb counties until 12:30 pm CDT
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHWESTERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHEASTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
SOUTH CENTRAL DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
* UNTIL 1230 PM CDT.
* AT 1144 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A
TORNADO WAS LOCATED NEAR LELAND, OR 7 MILES SOUTHEAST OF SHABBONA,
MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
SANDWICH AND SOMONAUK AROUND 1155 AM CDT.
SHERIDAN AROUND 1200 PM CDT.
NEWARK AROUND 1205 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
MILLINGTON.
THIS INCLUDES... SANDWICH FAIRGROUNDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.