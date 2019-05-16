Strong/severe thunderstorms headed into Porter County in northwest Indiana- Strong winds/hail/high winds possible until about 2:30 pm

Posted 1:55 PM, May 16, 2019, by

Severe thunderstorm watch #168 remains in effect for areas south of Chicago in Illinois and Indiana until 6 pm.


SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
149 PM CDT THU MAY 16 2019

INZ002-161930-
PORTER IN-
149 PM CDT THU MAY 16 2019

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR PORTER COUNTY UNTIL 230 PM CDT...

AT 148 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER
LAKES OF THE FOUR SEASONS, MOVING EAST AT 45 MPH.

PEA SIZE HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS
STORM.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PORTAGE, VALPARAISO, HEBRON, DUNNS BRIDGE, BOONE GROVE, SOUTH HAVEN,
LINCOLN HILLS, MALDEN, WHEELER, LAKES OF THE FOUR SEASONS, KOUTS AND
KVPZ.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 32 AND 35.

THIS INCLUDES...  VALPARAISO UNIVERSITY AND PORTER COUNTY
FAIRGROUNDS.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR
NORTHWESTERN INDIANA.
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