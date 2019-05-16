Severe thunderstorm watch #168 cancelled for most of the Chicago Metro area, except for portions of Ford, Iroquois and Benton counties
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 168
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
236 PM CDT THU MAY 16 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 168 FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN NORTHEAST ILLINOIS
GRUNDY KANKAKEE WILL
IN INDIANA THIS CANCELS 4 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
JASPER LAKE NEWTON
PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BRADLEY,
BROOK, CHESTERTON, COAL CITY, DEMOTTE, DWIGHT, EAST CHICAGO,
FAIRBURY, GARY, GOODLAND, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND,
MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, PONTIAC, PORTAGE,
RENSSELAER, ROSELAWN, AND VALPARAISO.
$$
ILC053-075-INC007-162300-
/O.CON.KLOT.SV.A.0168.000000T0000Z-190516T2300Z/
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 168 REMAINS VALID UNTIL 6 PM CDT /7 PM
EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF BOSWELL, FOWLER, GIBSON CITY, GILMAN,
ONARGA, OTTERBEIN, OXFORD, PAXTON, AND WATSEKA.