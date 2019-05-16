Severe thunderstorm warning issued for portions of Kankakee and Iroquois counties until 2:15 pm
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
129 PM CDT THU MAY 16 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR…
SOUTHEASTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS…
IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS…
* UNTIL 215 PM CDT.
* AT 129 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER CHEBANSE, OR
NEAR KANKAKEE, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD…60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, WATSEKA, STOCKLAND, CLAYTONVILLE,
GILMAN, CLIFTON, MILFORD, ST. ANNE, SHELDON, CHEBANSE, ASHKUM,
AROMA PARK, HOPKINS PARK, CRESCENT CITY, DANFORTH, SUN RIVER
TERRACE, MARTINTON AND BEAVERVILLE.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE…
I-57 BETWEEN MILE MARKERS 285 AND 317.
THIS INCLUDES… KANKAKEE COMMUNITY COLLEGE, KANKAKEE COUNTY
FAIRGROUNDS AND SPEEDWAY, AND OLIVET NAZARINE UNIVERSITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.