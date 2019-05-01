Waterlogged! More rain on the way for Chicago area tonight through Thursday afternoon
URGENT – IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
214 PM CDT WED MAY 1 2019
…ANOTHER PERIOD OF HEAVY RAIN EXPECTED LATE TONIGHT INTO
THURSDAY…
WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-OGLE-LEE-DEKALB-
INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, WOODSTOCK, OREGON,
DIXON, AND DEKALB
214 PM CDT WED MAY 1 2019
…FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH THURSDAY
AFTERNOON…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTH CENTRAL ILLINOIS AND
NORTHEAST ILLINOIS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH
CENTRAL ILLINOIS, BOONE, DEKALB, LEE, OGLE, AND WINNEBAGO. IN
NORTHEAST ILLINOIS, MCHENRY.
* FROM LATE TONIGHT THROUGH THURSDAY AFTERNOON
* ANOTHER PERIOD OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS EXPECTED ACROSS
THE AREA LATE TONIGHT THROUGH EARLY THURSDAY AFTERNOON. SHOWERS
AND THUNDERSTORMS MAY PRODUCE LOCALIZED TOTALS OF AN INCH TO AN
INCH AND A HALF. GIVEN THAT THE GROUND IS SATURATED FROM THE
PREVIOUS HEAVY RAINFALL, ANY ADDITIONAL RAINFALL MAY CAUSE FLASH
FLOODING.
* LOCALIZED FLASH FLOODING AND FLOODING OF POOR DRAINAGE AREAS
WILL BE POSSIBLE, ALONG WITH ADDITIONAL RISES ON RIVERS,
STREAMS, CREEKS, AND RETENTION PONDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
LAKE IL-KANE-DUPAGE-COOK-LA SALLE-KENDALL-GRUNDY-WILL-KANKAKEE-
LIVINGSTON-IROQUOIS-FORD-LAKE IN-
INCLUDING THE CITIES OF WAUKEGAN, AURORA, ELGIN, WHEATON,
CHICAGO, OTTAWA, OSWEGO, MORRIS, JOLIET, KANKAKEE, PONTIAC,
WATSEKA, PAXTON, AND GARY
214 PM CDT WED MAY 1 2019
…FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY AFTERNOON…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF ILLINOIS AND NORTHWEST
INDIANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ILLINOIS, COOK,
DUPAGE, FORD, GRUNDY, IROQUOIS, KANE, KANKAKEE, KENDALL, LA
SALLE, LAKE IL, LIVINGSTON, AND WILL. IN NORTHWEST INDIANA,
LAKE IN.
* FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY AFTERNOON
* ANOTHER PERIOD OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS EXPECTED ACROSS
THE AREA THURSDAY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS MAY PRODUCE
LOCALIZED TOTALS OF AN INCH TO AN INCH AND A HALF. GIVEN THAT
THE GROUND IS SATURATED FROM THE PREVIOUS HEAVY RAINFALL, ANY
ADDITIONAL RAINFALL MAY CAUSE FLASH FLOODING.
* LOCALIZED FLASH FLOODING AND FLOODING OF POOR DRAINAGE AREAS
WILL BE POSSIBLE, ALONG WITH ADDITIONAL RISES ON RIVERS,
STREAMS, CREEKS, AND RETENTION PONDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.