× Yesterday’s snowfall Chicago’s greatest late-season storm total

Initially rain spread into the Chicago area from the west Saturday morning, but between 10AM and noon locations north of Interstate-80 were experiencing a rain mixed with snow which became wet snow mixed with ice pellets during the afternoon into the late evening hours. Precipitation was mostly rain south of Interstate-80.

Snow accumulated gradually, as much of it melted as it fell on objects at the surface, but by evening significant accumulations were noted, especially west and northwest of Chicago. The 2.5-inches accumulated at Chicago’s official O’Hare observing site was the greatest single-day snowfall so late in the season and the greatest storm total for so late in the season, erasing the 2.2-inches recorded back on May 1-2, 1940.

Greatest snowfall reported was 6.5-inches at Winnebago with a site NW of St. Charles at 6.0-inches and Campton Hills with 5.8-inches. Following is a list of snowfall totals, not in any order, compiled by the Chicago National Weather Service…

COCORAHS PRECIPITATION REPORTS THESE REPORTS ARE CONSIDERED SUPPLEMENTAL AND UNOFFICIAL VALUES ARE FOR THE PREVIOUS 24 HOURS ENDING AROUND 7 AM LOCAL TIME

Midway...1.7 Rockford airport...3.7 Romeoville/NWS...0.4 Winnebago...6.5 Machesney Park...5.5 Belvidere...5.0 Huntley...4.9 Cherry Valley...4.3

