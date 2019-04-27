Winter storm warnings downgraded to winter weather advisories- 1 to 3 inches of additional snowfall expected this evening and early tonight

Posted 5:31 PM, April 27, 2019, by

The winter storm warnings that were in effect for north and central portions of the Chicago Metro area have now been replaced by winter weather advisories. (light purple-colored counties)

While snow continues to fall, accumulation are now expected to be lower than previously expected.

WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE IL-OGLE-DEKALB-
INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, WOODSTOCK, WAUKEGAN,
OREGON, AND DEKALB
516 PM CDT SAT APR 27 2019


...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING...
...WINTER STORM WARNING IS CANCELLED...

* WHAT...LIGHT TO MODERATE, OCCASIONALLY HEAVY, WET SNOW.
  ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. BRIEF PERIODS 
  OF ICE PELLETS ARE POSSIBLE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 30 TO 35 
  MPH.

  OVERNIGHT LOW TEMPERATURES SHOULD DROP INTO THE LOWER 20S. A  
  HARD FREEZE IS POSSIBLE.

* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHEAST ILLINOIS.



* WHEN...UNTIL MID EVENING.

* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON REDUCED VISIBILITY UNDER THE 
  HEAVIER SNOW AND GUSTY WINDS. LIGHT SLUSHY SNOW ACCUMULATION AND
  SLIPPERY ROAD CONDITIONS ARE POSSIBLE, ESPECIALLY ON SIDE OR 
  LESSER USED ROADS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING. 

INCLUDING THE CITIES OF AURORA, ELGIN, WHEATON, AND CHICAGO
516 PM CDT SAT APR 27 2019

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING...
...WINTER STORM WARNING IS CANCELLED...

* WHAT...LIGHT TO MODERATE, OCCASIONALLY HEAVY, WET SNOW.
  ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. BRIEF PERIODS 
  OF ICE PELLETS ARE POSSIBLE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 30 TO 35 
  MPH.

* WHERE...KANE, DUPAGE AND COOK COUNTIES.

* WHEN...UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING.





		




	


	


	

	
	

	


	


	


	
	
	
	


							 

         
	  

        

    

      

        

          

                        
          

        

      

    

    
	



	

		
	

	








		

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