Heavy snow hitting areas north and west of Chicago- Winter weather advisory will be in effect through 3 pm

Posted 11:33 AM, April 14, 2019, by 
...HEAVY SNOW BAND PRODUCING HAZARDOUS ROAD CONDITIONS...

WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-OGLE-LEE-DEKALB-KANE-LA SALLE-
INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, WOODSTOCK, OREGON, 
DIXON, DEKALB, AURORA, ELGIN, AND OTTAWA
1123 AM CDT SUN APR 14 2019

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS
AFTERNOON...

* WHAT...HEAVY WET SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES, HIGHEST ON
  GRASS AND ELEVATED SURFACES. SNOWFALL RATES IN EXCESS OF 2 
  INCHES PER HOUR POSSIBLE.

* WHERE...NORTH CENTRAL ILLINOIS MAINLY WEST OF THE CHICAGO METRO
  AREA ALONG AND NORTHWEST OF INTERSTATE 55. 

* WHEN...THROUGH EARLY TO MID AFTERNOON. 

* ADDITIONAL DETAILS...EXPECT ROADS TO BECOME QUICKLY SNOW COVERED
  UNDER AN INTENSE HEAVY SNOW BAND AND VISIBILITY TO ONE QUARTER
  MILE. 

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW WILL CAUSE 
TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SLIPPERY ROADS AND LIMITED 
VISIBILITIES...AND USE CAUTION WHILE DRIVING.

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