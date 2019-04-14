Heavy snow hitting areas north and west of Chicago- Winter weather advisory will be in effect through 3 pm

...HEAVY SNOW BAND PRODUCING HAZARDOUS ROAD CONDITIONS...
WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-OGLE-LEE-DEKALB-KANE-LA SALLE-
INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, WOODSTOCK, OREGON,
DIXON, DEKALB, AURORA, ELGIN, AND OTTAWA
1123 AM CDT SUN APR 14 2019
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS
AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY WET SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES, HIGHEST ON
GRASS AND ELEVATED SURFACES. SNOWFALL RATES IN EXCESS OF 2
INCHES PER HOUR POSSIBLE.
* WHERE...NORTH CENTRAL ILLINOIS MAINLY WEST OF THE CHICAGO METRO
AREA ALONG AND NORTHWEST OF INTERSTATE 55.
* WHEN...THROUGH EARLY TO MID AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...EXPECT ROADS TO BECOME QUICKLY SNOW COVERED
UNDER AN INTENSE HEAVY SNOW BAND AND VISIBILITY TO ONE QUARTER
MILE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW WILL CAUSE
TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SLIPPERY ROADS AND LIMITED
VISIBILITIES...AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$