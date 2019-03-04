Lunchbreak: Mushroom Filled Puff Pastry

Chef Adam Grandt
Bistro Campagne
French Bistro in Lincoln Square
4518 N. Lincoln Ave.
instagram.com/bistro_campagne/
MUSHROOM VOL AU VENT
MUSHROOMS, CARMELIZED PEARL ONION, SPINACH, CELERY ROOT PUREE,
POACHED EGG, TRUFFLES, TARAGON
CELERY ROOT PUREE
2# CELERY ROOT
8 OZ HEAVY CREAM
4 OZ WHITE WINE
1 OZ HONEY
TO MAKE CELERY ROOT PUREE:
PEEL CELERY ROOT AND CUT INTO SMALL DICE
COOK DICED CELERY ROOT OVER LOW TO MEDIUM HEAT UNTIL SOFT
ADD WHITE WINE AND REDUCE UNTIL DRY
ADD HEAVY CREAM AND REDUCE BY TWO THIRDS
PUREE IN FOOD PROCESSOR
SEASON WITH SALT AND PEPPER
VOL AU VENT
2 SHEETS PUFF PASTRY
2 PC EGG YOLK
1 OZ WATER
TO MAKE VOL AU VENT:
CUT PUFF PASTRY USING A 4 INCH RING MOLD
USE A 3.5 INCH RING MOLD AND CUT THE HALF THE CIRCLES INTO RINGS
EGG WASH ALL PUFF PASTRY
PLACE A PUFF PASTRY RING ON TOP OF A PUFF PASTRY CIRCLE
SEASON WITH SALT AND PEPPER
BAKE AT 375 UNTIL GOLDEN BROWN
MUSHROOM STOCK
1 PC SPANISH ONION
2 PC CELERY STALK
1 PC LEEK
2 PC CARROT
1 PC FENNEL BULB
8 OZ DRIED MUSHROOM
8 OZ WHITE WINE
2 OZ MUSHROOM POWDER
1 BOUQUET GARNI
48 OZ WATER
TO MAKE MUSHROOM STOCK:
MEDIUM DICE ALL VEGETABLES AND COOK OVER MEDIUM HEAT UNTIL TRANSLUCENT
ADD WHITE WINE AND REDUCE BY HALF
ADD MUSHROOM POWDER AND BOUQUET GARNI
ADD WATER AND SIMMER UNTIL REDUCED BY HALF
STRAIN THROUGH CHEESE CLOTH
MUSHROOMS
2# MUSHROOMS
2 PC SHALLOT
2 PC GARLIC CLOVE
4 OZ WHITE WINE
TO MAKE MUSHROOMS:
SAUTE MUSHROOMS IN LARGE SAUTE PAN OVER HIGH HEAT UNTIL SOFT
ADD SHALLOT AND GARLIC COOK UNTIL YOU SMELL THE GARLIC
DEGLAZE WITH WHITE WINE AND COOK UNTIL DRY
SEASON WITH SALT AND PEPPER
PEARL ONIONS
1 BG PEARL ONIONS (PEELED)
1 OZ SUGAR
4 OZ WHITE WINE
TO MAKE PEARL ONIONS:
SAUTE PEARL ONIONS OVER MEDIUM HEAT UNTIL GOLDEN BROWN
ADD SUGAR AND WHITE WINE AND COOK UNIL DRY
SEASON WITH SALT AND PEPPER
MUSHROOM FRICASSEE
MUSHROOMS (COOKED)
SPINACH
PEARL ONIONS (COOKED)
SHALLOT (BRUNOISE)
GARLIC (MINCED)
MUSHROOM STOCK
BUTTER
LEMON JUICE
TARRAGON (CHOPPED)
ROSEMARY (CHOPPED)
PARSLEY (CHOPPED)
TO MAKE MUSHROOM FRICASSEE:
IN A MEDIUM HOT SAUTE PAN ADD MUSHROOM, SPINACH AND PEARL ONIONS
ADD SHALLOT AND GARLIC
ADD BUTTER
ADD MUSHROOM STOCK AND REDUCE UNTIL THICK
ADD LEMON JUICE TO TASTE
ADD TARRAGON, ROSEMARY, PARSLEY AND SEASON WITH SALT AND PEPPER