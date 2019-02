× Howling winds continue across the Chicago area- High wind warning continues through 6 pm- some gusts reach 60 mph

Strong west winds with sustained speeds from 25-45 mph continue. Gusts are topping 50 mph in many locations and at 10:45 am Midway Airport recorded a 60 mph wind gust. Gary also reported a 60 mph wind gust just before noon.

CHICAGO AREA WEATHER ROUNDUP NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL 1200 PM CST SUN FEB 24 2019 NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. * THESE STATIONS ARE NOT UNDER NWS QUALITY CONTROL. THEY ALSO MAY NOT REPORT WEATHER SUCH AS PRECIPITATION OR FOG. ILZ005-006-012>014-019>023-241900- NORTHEAST ILLINOIS CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS OHARE CLOUDY 25 18 74 W29G45 29.66R WCI 8 6HR MIN TEMP: 25; 6HR MAX TEMP: 36; 6HR PCP: TRACE; MIDWAY CLOUDY 27 19 72 W37G49 29.70R WCI 9 6HR MIN TEMP: 27; 6HR MAX TEMP: 34; AURORA CLOUDY 27 20 75 W41G59 29.72R WCI 8 6HR MIN TEMP: 26; 6HR MAX TEMP: 34; 6HR PCP: TRACE; LANSING* CLOUDY 27 20 75 W24G45 29.71R WCI 12 JOLIET* CLOUDY 28 19 69 W31G44 29.77R WCI 12 WAUKEGAN CLOUDY 26 16 65 W20G41 29.59R WCI 12 6HR MIN TEMP: 26; 6HR MAX TEMP: 35; DUPAGE AIRPORT CLOUDY 28 18 66 W25G55 29.70R WCI 13 6HR MIN TEMP: 26; 6HR MAX TEMP: 35; 6HR PCP: TRACE; WHEELING CLOUDY 28 18 66 W20G40 29.65R WCI 15 6HR MIN TEMP: 27; 6HR MAX TEMP: 36; KANKAKEE* CLOUDY 30 20 67 MISG 29.81R LEWIS AIRPORT* CLOUDY 27 21 78 W33G48 29.74R WCI 10 NORTHERLY ISL N/A 27 18 69 S13 N/A WCI 16 NORTHERLY IS NOT AVBL NORTHERLY ISL N/A 27 18 69 S13 N/A WCI 16 $$ WIZ051-052-058>065-066-070>072-241900- SOUTHEAST WISCONSIN CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS MILWAUKEE CLOUDY 31 19 61 W28G45 29.53R WCI 17 6HR MIN TEMP: 31; 6HR MAX TEMP: 37; 6HR PCP: TRACE; KENOSHA* CLOUDY 28 20 71 W31G48 29.58R WCI 12 RACINE* CLOUDY 28 19 69 W16G47 29.56R WCI 16 BURLINGTON CLOUDY 24 18 78 W23G33 29.60R WCI 8 WAUKESHA CLOUDY 27 19 74 W36G48 29.54R WCI 9 WEST BEND CLOUDY 28 23 80 W28G41 29.47R WCI 13 $$ INZ001>003-010>013-019-020-241900- NORTHWEST INDIANA CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS GARY* CLOUDY 28 19 69 W38G60 29.70R WCI 11 MICHIGAN CITY* NOT AVBL RENSSELAER* NOT AVBL VALPARAISO CLOUDY 30 19 63 W31G49 29.69R WCI 15 $$