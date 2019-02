× High winds battering the Chicago area-High wind warning remains in effect until 6pm

Strong west winds are sweeping colder air into the Chicago area. At 9 am sustained wind speeds were generally in the 25-35 mph range with gusts as high as 50-60 mph.

CHICAGO AREA WEATHER ROUNDUP NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL 900 AM CST SUN FEB 24 2019 NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. * THESE STATIONS ARE NOT UNDER NWS QUALITY CONTROL. THEY ALSO MAY NOT REPORT WEATHER SUCH AS PRECIPITATION OR FOG. ILZ005-006-012>014-019>023-241600- NORTHEAST ILLINOIS CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS OHARE CLOUDY 31 25 78 W26G47 29.48R WCI 17 MIDWAY CLOUDY 32 25 75 W26G44 29.52R WCI 18 AURORA CLOUDY 30 24 78 W36G54 29.55R WCI 14 LANSING* CLOUDY 32 27 80 W32G44 29.54R WCI 17 JOLIET* CLOUDY 32 26 77 W22G37 29.60R WCI 19 WAUKEGAN CLOUDY 34 24 67 W18G40 29.39R WCI 23 DUPAGE AIRPORT CLOUDY 32 24 72 W31G43 29.52R HAZE WCI 17 WHEELING CLOUDY 35 24 64 W25G44 29.47R WCI 23 KANKAKEE* CLOUDY 32 25 76 MISG 29.64R MORRIS* CLOUDY 29 24 82 W31G52 29.61R WCI 14 LEWIS AIRPORT* CLOUDY 31 26 81 W29G41 29.56R WCI 16 NORTHERLY ISL N/A 34 25 70 W21 N/A WCI 22 NORTHERLY IS NOT AVBL NORTHERLY ISL N/A 34 25 70 W21 N/A WCI 22 $$ WIZ051-052-058>065-066-070>072-241600- SOUTHEAST WISCONSIN CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS MILWAUKEE CLOUDY 35 24 64 W25G46 29.34R WCI 23 KENOSHA* CLOUDY 35 27 72 W31G54 29.38R WCI 22 RACINE* CLOUDY 34 24 67 W25G46 29.37R WCI 21 BURLINGTON CLOUDY 32 25 77 W26G36 29.41R WCI 18 WAUKESHA CLOUDY 30 25 80 W24G43 29.35R WCI 16 WEST BEND CLOUDY 32 28 86 W25G39 29.29R FOG WCI 19 $$ INZ001>003-010>013-019-020-241600- NORTHWEST INDIANA CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS GARY* CLOUDY 34 28 80 W36G55 29.52R WCI 19 MICHIGAN CITY* NOT AVBL RENSSELAER* NOT AVBL VALPARAISO CLOUDY 35 25 66 W33G54 29.53R WCI 21 $$