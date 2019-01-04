Reality TV star & professional tattoo artist Ryan Henry stops by the WGN Morning News

RYAN HENRY, A BRILLIANT FREEHAND TATTOO ARTIST WHO HAS BEEN HARD AT WORK PERFECTING HIS CRAFT SINCE 2009. IN 2011 RYAN WAS CHOSEN BY ONE OF THE WORLD’S MOST RECOGNIZABLE BLACK TATTOO ARTISTS, MIYA BAILEY, TO HELP EDUCATE THE PUBLIC ON THE HISTORY OF BLACK TATTOO CULTURE AND SHOW THE HIGHLY SKILLED ARTISTS WHO ARE CREATING A NEW CULTURE TODAY.
THE FILM, COLOR OUTSIDE THE LINES: A TATTOO DOCUMENTARY(RELEASED IN 2012) FEATURES RYAN, GIVING HIM ANOTHER PLATFORM TO SHOWCASE HIS GIFT. RYAN CREATED 9MAG IN 2013 AND HAS SINCE HELD THE TITLE OF THE TOP TATTOO ARTIST IN CHICAGO. VH1 COULDN’T HELP BUT TO FOLLOW HIS JOURNEY ON BLACK INK CREW: CHICAGO.
WITH A CONSISTENT GROWING EXPERTISE IN TRADITIONAL JAPANESE ART AND CREATIVE FREEHAND, RYAN TAKES HIS CLIENTS IDEAS AND TRANSFORMS THEM INTO CUSTOM ARTWORK. HE IS AVAILABLE BY APPOINTMENT ONLY AT 9MAG TATTOO STUDIO. YOU CAN FIND RYAN AND SOME OF THE BEST ARTISTS IN THE WORLD AT TATTOO CONVENTIONS AND AS GUEST ARTISTS IN MULTIPLE TATTOO SHOPS.
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Instagram: www.instagram.com/ryanhenrytattoo
Twitter: https://twitter.com/TheRyanHenry