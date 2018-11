Full list of 2018 Cook County warming centers

CHICAGO — As temperatures plunge across the area, Cook County has opened its warming centers for residents. Here’s the full list:

Berwyn (Library)

2701 S. Harlem Ave.

Berwyn, IL

9:00 a.m.- 9:00 p.m. M-THU

9:00 a.m.- 5:00 p.m. F-SAT

1:00 p.m.- 5:00 p.m. SUN

Transport: No

Berwyn (Freedom Park)

3701 S. Scoville Ave.

Berwyn, IL

9:00 a.m. – 5:00 p.m. M-THU

9:00 a.m. – 3:00 p.m. F

Transport: No

Berwyn (Recreational Dept.)

6501 W. 31st St.

Berwyn, IL

7:00 a.m. – 9:00 p.m., M-F

Transport: No

Bloom

425 S. Halsted St.

Chicago Heights, IL

8:00 a.m. – 8:00 p.m. M/W

8:00 a.m. – 4:40 p.m. T/THU/F

Transport: No

Bremen

16361 S. Kedzie Parkway

Markham, IL

9:00 a.m. – 5:00 p.m., M-F

Transport: No

Calumet

12633 Ashland Ave.

Calumet Park, IL

8:00 a.m. – 4:00 p.m. M-F

Transport: Yes, please call 708.388.6606.

Cicero (Village Building)

4949 W. Cermak Rd.

Cicero, IL

8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-F

Transport: No

Cicero (Library)

5444 W. 34th St.

Cicero, IL

8:00 a.m.- 8:00 p.m., M-F

Transport: No

Cicero (Community Center)

2250 S. 49th Ave.

Cicero, IL

8:00 a.m.- 8:00 p.m., M-F

Transport: No

Elk Grove

2400 S. Arlington Heights Rd.

Arlington Heights, IL

9:00 a.m.-4:00 p.m. M-F

Transport: No

Hanover (Senior Center)

240 S. IL Route 59

Bartlett, IL

8:30 a.m.- 4:30 p.m. M/W/F

8:30 a.m.- 8:00 p.m. T and THURS

8:30 a.m.- 12:30 p.m. SAT

Transport: Yes

Lemont (Township Offices)

1115 Warner Ave.

Lemont, IL

9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-F

Transport: Yes, please call 630.257.2522

Lemont (Community Center)

16300 Alba St.

Lemont, IL

9:00 a.m.- 2:00 p.m. M-F

Transport: Yes, please call 630.257.2522

Leyden

2620 N. Mannheim Rd.

Franklin Park, IL

6:00 a.m.- 9:00 p.m. M-F

6:00 a.m.- 2:00 p.m. SAT

6:00 a.m.- 12:00 p.m. SUN

Transport: No

Maine

1700 Ballard Rd.

Park Ridge, IL

9:00 a.m.-5:00 p.m. M-F

Transport: No

Niles

5255 Lincoln Ave.

Skokie, IL

9:00 a.m.- 5:00 p.m. M-F

Transport: No

Norwood Park

7833 W. Lawrence Ave.

Norridge, IL

9:00 a.m.- 4:00 p.m. M – THUR

9:00 a.m.- 3:00 p.m. F

Transport: No