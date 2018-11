Please enable Javascript to watch this video

Patricia’s Couture offers custom caftans, pajamas and accessories featuring your very own pet (dog, cat, horse, bird, even fish). With every item you purchase, we help an animal in need.

Website: www.patriciascouture.com

Facebook: www.facebook.com/patriciascouture

Instagram: www.instagram.com/patricias_couture

Twitter: https://twitter.com/Pataltschul