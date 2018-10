Please enable Javascript to watch this video

Audarshia Townsend tells us about the hottest late-night dining spots in Chicago. Here are some of her favorites!

Dorian's:

Bucktown, 1939 W. North Ave.

http://throughtherecordshop.com

HopCat:

Lakeview, 2577 N. Clark St.

https://hopcat.com/chicago

Kingston Mines:

Lincoln Park, 2548 N. Halsted St.

https://kingstonmines.com

La Josie:

West Loop, 740 W.Randolph Street

https://www.lajosie.com

Peach Pit after Dark Pop Up a. k.a. Ironside Bard & Galley

River North, 546 N. Wells St.

http://ironsidechicago.com

To check out more on Audarshia Townsend:

Instagram: https://www.instagram.com/iamaudarshia

http://www.chicagosbestrestaurant.com/