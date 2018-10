× Rivers in flood across northern Illinois

Over three inches rain fell last night just north of Rockford – greatest total reported was 3.38-inches in South Beloit. Just over three inches (3.02-inches) fell at Roscoe and Woodstock. Between 1 and three-inches was recorded in counties along and north of Interstate-80.

Segments of the Pecatonica, Rock and Fox were already in flood, and the additional rains will cause greater rises and extended flood for those rivers with the significant runoff also forcing sections of the Des Plaines River into flood later today.

Moderate flooding is forecast for Algonquin on the Fox River, Shirland on the Pecatonica River, and Rockton, Latham Park and Byron on the Rock River. Segments of these rivers under flood warnings are depicted in light green on the headlined map.

Following are the latest stages and flood forecasts for Chicago-area rivers issued by the Chicago National Weather Service Forecast Office as well as a list of rainfall reports assembles by the Chicago Forecast Office.

Hydrologic Summary National Weather Service Chicago/Romeoville IL 730 AM CDT Sat Oct 6 2018 Location Flood Stage Time 24-hr Flood Stage Today Change Forecast North Branch Chicago River Niles 10.0 4.60 07 AM Sat 1.49 Chicago (Pulaski Rd) 18.0 13.19 07 AM Sat 1.02 Des Plaines River Russell 7.0 6.56 06 AM Sat 0.77 Minor Gurnee 7.0 5.73 06 AM Sat 1.14 Minor Lincolnshire 12.5 8.95 07 AM Sat 0.63 Des Plaines 15.0 10.99 07 AM Sat 1.02 River Forest 16.0 8.80 07 AM Sat 1.98 Riverside 7.5 4.83 07 AM Sat 1.17 Fox River Algonquin Tailwater 9.5 9.26 06 AM Sat 0.53Moderate Montgomery 13.0 13.01 07 AM Sat 0.41 Minor Dayton 12.0 8.41 07 AM Sat 0.24 East Branch Du Page River Bolingbrook 19.5 17.76 07 AM Sat 2.56 West Branch Du Page River Warrenville 11.5 9.36 07 AM Sat 1.47 Du Page River Plainfield 12.0 8.56 07 AM Sat 1.26 Shorewood 6.5 3.14 07 AM Sat 0.55 Iroquois River Rensselaer 12.0 3.38 06 AM Sat 0.15 Foresman 18.0 5.46 07 AM Sat 1.11 Chebanse 16.0 2.55 07 AM Sat 0.05 Iroquois 18.0 5.48 07 AM Sat 1.32 Sugar Creek Milford 18.0 5.21 07 AM Sat 2.29 Kankakee River Dunns Bridge 10.0 2.87 07 AM Sat 0.23 Kouts 11.0 3.84 07 AM Sat 0.23 Shelby 9.0 4.43 07 AM Sat 0.12 Momence 5.0 1.48 07 AM Sat -0.02 Wilmington 6.5 1.08 07 AM Sat 0.09 Thorn Creek Thornton 10.0 3.95 06 AM Sat 1.26 Hart Ditch Dyer 12.0 2.17 07 AM Sat 0.18 Little Calumet River Munster 12.0 7.06 07 AM Sat 1.65 South Holland 16.5 7.55 06 AM Sat 2.36 Mazon River Coal City 12.0 0.76 07 AM Sat 0.02 Vermilion River Pontiac 14.0 2.58 07 AM Sat 0.02 Leonore 16.0 3.24 07 AM Sat 0.26 Upper Illinois River Morris 16.0 6.54 07 AM Sat 1.25 Ottawa 463.0 459.79 06 AM Sat 0.40 La Salle 20.0 12.41 07 AM Sat -0.15 S Branch Kishwaukee River De Kalb 10.0 3.62 07 AM Sat 0.66 Kishwaukee River Belvidere 9.0 5.37 06 AM Sat 0.71 Perryville 12.0 9.26 06 AM Sat 0.88 Pecatonica River Shirland 12.0 14.61 07 AM Sat 0.83Moderate Rock River Rockton 10.0 11.29 06 AM Sat 0.98Moderate Latham Park 10.0 M M MModerate Rockford (Auburn St) 9.0 5.83 07 AM Sat 1.21 Byron 13.0 13.04 07 AM Sat 0.95Moderate Dixon 16.0 14.28 06 AM Sat 0.57 Minor Rainfall Reports...

NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1104 AM CDT SAT OCT 06 2018 ...MORNING RAINFALL ROUNDUP... THE FOLLOWING ARE RAIN AMOUNTS FOR THE PREVIOUS 24-HOURS AS MEASURED IN THE MORNING BY NWS COOPERATIVE OBSERVERS AND COCORAHS OBSERVERS. OBSERVATIONS ARE USUALLY TAKEN BETWEEN 6 AND 8 AM. 24-HOUR RAINFALL AMOUNTS FOR SATURDAY(10/06/18)... ILLINOIS RAIN LOCATION (COUNTY): FALL (INCHES) SOUTH BELOIT 2SE (WINNEBAGO).................3.38 WOODSTOCK (MCHENRY)..........................3.02 ROSCOE 2ESE (WINNEBAGO)......................3.02 ROSCOE 2SE (WINNEBAGO).......................3.02 BULL VALLEY 2WNW (MCHENRY)...................2.90 BYRON 3N (OGLE)..............................2.87 MACHESNEY PARK 3ENE (WINNEBAGO)..............2.86 WOODSTOCK 4SW (MCHENRY)......................2.52 WINTHROP HARBOR 1SSW (LAKE)..................2.44 LAKE VILLA 2WSW (LAKE).......................2.40 WONDER LAKE 1WNW (MCHENRY)...................2.27 GURNEE 2NE (LAKE)............................2.20 WAUKEGAN (LAKE)..............................2.15 SOMONAUK 2NE (DE KALB).......................2.12 ROCKFORD 1NW (WINNEBAGO).....................2.05 WINTHROP HARBOR (LAKE).......................1.99 ELBURN (KANE)................................1.89 CAPRON (BOONE)...............................1.89 ELBURN (KANE)................................1.89 ROCKFORD 3NE (WINNEBAGO).....................1.89 WINNEBAGO 1SE (WINNEBAGO)....................1.83 FOX LAKE 2SE (LAKE)..........................1.81 DARIEN (DU PAGE).............................1.79 ELBURN (KANE)................................1.70 BATAVIA 2WNW (KANE)..........................1.69 HEBRON (MCHENRY).............................1.64 BATAVIA 1WSW (KANE)..........................1.63 GENEVA 4WSW (KANE)...........................1.62 MORRIS 5NNW (GRUNDY).........................1.60 CRYSTAL LAKE (MCHENRY).......................1.58 PLAINFIELD (WILL)............................1.58 EARLVILLE 5NNE (DE KALB).....................1.54 LOCKPORT 1SE (WILL)..........................1.54 ASHTON (LEE).................................1.53 EARLVILLE 3S (LA SALLE)......................1.52 WESTMONT (DU PAGE)...........................1.52 BATAVIA 1WNW (KANE)..........................1.49 BATAVIA (KANE)...............................1.48 PLAINFIELD 5SW (KENDALL).....................1.48 MCHENRY (STRATTON LOCK & DAM) (MCHENRY)......1.48 PLAINFIELD 2SSE (WILL).......................1.47 LA GRANGE PARK 1SSW (COOK)...................1.46 BURR RIDGE 2SW (DU PAGE).....................1.46 PAW PAW (LEE)................................1.46 ROCKFORD (WINNEBAGO).........................1.45 WOODSTOCK 5NW (MCHENRY)......................1.45 OAK PARK 2S (COOK)...........................1.42 LEMONT (COOK)................................1.42 ROCHELLE (OGLE)..............................1.40 OSWEGO 5SSE (KENDALL)........................1.39 PLAINFIELD 3ESE (WILL).......................1.38 OAK PARK 1SW (COOK)..........................1.37 SOMONAUK (DE KALB)...........................1.34 LAKEMOOR 2SE (LAKE)..........................1.34 ROMEOVILLE (WILL)............................1.34 HOFFMAN ESTATES 2SE (COOK)...................1.33 HOMER GLEN 1ENE (WILL).......................1.33 PALOS PARK 1SW (COOK)........................1.32 GENEVA 1SSW (KANE)...........................1.32 OAK LAWN 2SE (COOK)..........................1.31 NAPERVILLE 4SSW (WILL).......................1.31 STEWARD (LEE)................................1.31 JOLIET 2N (WILL).............................1.30 HARWOOD HEIGHTS (COOK).......................1.29 ST. CHARLES (KANE)...........................1.29 MORRIS (GRUNDY)..............................1.27 MENDOTA (LA SALLE)...........................1.22 ROMEOVILLE (WILL)............................1.22 CHICAGO 5NE (COOK)...........................1.21 BRIDGEVIEW 1NNW (COOK).......................1.20 CHICAGO 6NNE (COOK)..........................1.20 AURORA (KANE)................................1.18 SCHAUMBURG 2E (COOK).........................1.18 JOLIET 3WNW (WILL)...........................1.18 MIDWAY (COOK)................................1.18 WEST CHICAGO (DU PAGE).......................1.16 CAROL STREAM (DU PAGE).......................1.16 SUGAR GROVE 1ENE (KANE)......................1.16 OHARE (COOK).................................1.16 ELK GROVE VILLAGE 2WSW (COOK)................1.15 ARLINGTON HEIGHTS 3SSW (COOK)................1.14 ROCHELLE (OGLE)..............................1.12 WILLOW SPRINGS (COOK)........................1.12 AURORA (KANE)................................1.11 BANNOCKBURN (LAKE)...........................1.11 HIGHWOOD 1S (LAKE)...........................1.11 BRANDON ROAD LOCK & DAM (WILL)...............1.10 WORTH (COOK).................................1.08 PARK RIDGE (COOK)............................1.08 NORTH AURORA 2NE (KANE)......................1.08 LAKE FOREST 2NNE (LAKE)......................1.07 STREAMWOOD 1W (COOK).........................1.06 ROGERS PARK 2SW (COOK).......................1.06 GLEN ELLYN 1WSW (DU PAGE)....................1.06 JOLIET (WILL)................................1.05 PARK FOREST (COOK)...........................1.05 NEW MILLFORD 3W (WINNEBAGO)..................1.04 OAK LAWN (COOK)..............................1.03 ALSIP (COOK).................................1.03 RAVENSWOOD MANOR (COOK)......................1.01 SUGAR GROVE 1NE (KANE).......................1.01 ST. CHARLES 6NW (KANE).......................1.01 LANSING (COOK)...............................1.01 PARK FOREST 1SW (COOK).......................1.00 MUNDELEIN 2WNW (LAKE)........................1.00 MIDWAY COOP (COOK)...........................1.00 INDIANA RAIN LOCATION (COUNTY): FALL (INCHES) HOBART 2E (LAKE).............................1.53 KENTLAND 2SSE (NEWTON).......................1.40 PORTAGE 1ESE (PORTER)........................1.39 DYER 1WNW (LAKE).............................1.36 VALPARAISO 2WSW (PORTER).....................1.35 CROWN POINT 2WSW (LAKE)......................1.31 VALPARAISO 2N (PORTER).......................1.29 VALPARAISO 6NW (PORTER)......................1.24 VALPARAISO 2NW (PORTER)......................1.20 VALPARAISO 7WSW (PORTER).....................1.12 VALPARAISO 1NNW (PORTER).....................1.12 VALPARAISO 2WNW (PORTER).....................1.04 MUNSTER 2NNW (LAKE)..........................1.03 GRIFFITH 1N (LAKE)...........................1.02