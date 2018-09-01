Repeat thunderstorms along and north of the I-88 corridor could bring heavy rainfall and flooding. Flash flood watch continues in effect until 7am Sunday

FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
936 PM CDT SAT SEP 1 2018
...ADDITIONAL THUNDERSTORMS TONIGHT...
.SCATTERED THUNDERSTORMS WILL CONTINUE ACROSS NORTHERN ILLINOIS
TONIGHT. A TROPICAL, MOISTURE RICH AIR MASS WILL PROMOTE
EFFICIENT AND HEAVY RAINFALL RATES. THUNDERSTORMS MAY REGENERATE
OR MOVE OVER AREAS ALREADY IMPACTED BY HEAVY RAINFALL RESULTING
IN FLASH FLOODING.
WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE IL-OGLE-LEE-DEKALB-KANE-DUPAGE-COOK-
INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, WOODSTOCK, WAUKEGAN,
OREGON, DIXON, DEKALB, AURORA, ELGIN, WHEATON, AND CHICAGO
936 PM CDT SAT SEP 1 2018
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT SUNDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CENTRAL ILLINOIS AND NORTHEAST ILLINOIS,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL ILLINOIS,
BOONE, DEKALB, LEE, OGLE, AND WINNEBAGO. IN NORTHEAST
ILLINOIS, COOK, DUPAGE, KANE, LAKE IL, AND MCHENRY.
* UNTIL 7 AM CDT SUNDAY
* REPEATED ROUNDS OF THUNDERSTORMS PRODUCING VERY HEAVY RAINFALL
MAY RESULT IN FLASH FLOODING.
* EXPECT RISES ON AREA RIVERS AND STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.