Severe thunderstorm warning just issued for portions of Kendall, Will, Kane and Du Page counties until 10:00 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
918 PM CDT TUE AUG 28 2018
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
SOUTHWESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
* UNTIL 1000 PM CDT
* AT 918 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER SUGAR GROVE,
OR NEAR AURORA, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AURORA, NAPERVILLE, BOLINGBROOK, WHEATON, ROMEOVILLE, PLAINFIELD,
OSWEGO, WEST CHICAGO, BATAVIA, LISLE, YORKVILLE, MONTGOMERY, NORTH
AURORA, WARRENVILLE, WINFIELD, SUGAR GROVE AND BOULDER HILL.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
I-55 BETWEEN MILE MARKERS 263 AND 264.
I-88 BETWEEN MILE MARKERS 106 AND 128.
THIS INCLUDES... AURORA UNIVERSITY, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS,
FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE,
AND NORTH CENTRAL COLLEGE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
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