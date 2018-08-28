Heavy rainfall and flash flooding likely to accompany the severe thunderstorms…targeting areas just to the north and west of Chicago

Posted 7:23 PM, August 28, 2018, by 
MESOSCALE PRECIPITATION DISCUSSION 0733

NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD

810 PM EDT TUE AUG 28 2018

AREAS AFFECTED...SW IA...NW IL...EXTREME NE MO

CONCERNING...HEAVY RAINFALL...FLASH FLOODING POSSIBLE



VALID 290009Z - 290609Z

SUMMARY...HIGHLY FAVORABLE THERMODYNAMIC ENVIRONMENT WILL MAKE FOR

A HEIGHTENED SHORT-TERM EXCESSIVE RAINFALL THREAT ASSOCIATED WITH

THE LINEAR CONVECTION PUSHING THROUGH THIS EVENING.

DISCUSSION...A WELL-ORGANIZED QLCS WAS TAKING SHAPE EARLY THIS



EVENING ALONG THE WESTERN AND NORTHERN PERIPHERY OF THE OUTLOOK

AREA, IN A MOISTURE-RICH ENVIRONMENT WITH ANOMALOUS PW VALUES

AROUND 2.0 INCHES. MUCAPES OF 2500-4000 J/KG, ALONG WITH THE

FAVORABLE SYNOPTIC SCALE FORCING AHEAD OF AN APPROACHING UPPER



TROUGH AND SURFACE FRONT, ARE ALLOWING FOR HIGHLY-EFFICIENT SHORT

TERM RAINFALL RATES IN SPITE OF THE FAIRLY PROGRESSIVE CELL

MOTIONS.

THE DEGREE OF BULK SHEAR, ALONG WITH THE DOWNDRAFT CAPE PER THE

LATEST SPC MESOANALYSIS WILL MAINTAIN THE DOWNWIND PROPAGATION AND

LIMIT THE POTENTIAL FOR CELL TRAINING -- AT LEAST UNTIL THE

LOW-LEVEL BOUNDARY BECOMES MORE W-E ORIENTED LATER THIS EVENING.

NEVERTHELESS, THE INTENSE HOURLY RAINFALL RATES OF 1.5-2.5 INCHES

MAY LEAD TO FLASH FLOODING GIVEN THE CURRENT ANTECEDENT CONDITIONS

AND FFG VALUES. THE BULK OF THE LATEST HIGH-RES CAM GUIDANCE IN

FACT SHOWS POCKETS OF 3-5 INCHES OF RAINFALL WITHIN THE OUTLOOK

AREA.