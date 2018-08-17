Late-afternoon thunderstorm bringing some heavy rain to portions of southern Cook County

FLOOD ADVISORY
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
505 PM CDT FRI AUG 17 2018
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
* UNTIL 800 PM CDT
* AT 503 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. UP TO AROUND ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY
FALLEN.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ORLAND PARK, OAK LAWN, BLUE ISLAND, DOLTON, ALSIP, MIDLOTHIAN,
WORTH, POSEN, BURBANK, OAK FOREST, HARVEY, SOUTH HOLLAND, HOMEWOOD,
PALOS HILLS, COUNTRY CLUB HILLS, CHICAGO RIDGE, HAZEL CREST,
HICKORY HILLS, MARKHAM AND CRESTWOOD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
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