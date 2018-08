Midday Fix: Entertaining expert Marc Sievers’ ideas for an all-white tablescape, perfect for Dîner en Blanc Chicago

Marc J. Sievers – Cookbook Author, Entertaining Expert, and Stylist

www.MarcSievers.com

Event:

Dîner en Blanc – August 23rd

https://chicago.dinerenblanc.com/

*To find out more how you can score a set of tickets from Marc – go to www.MarcSievers.com*

Marc’s tips & ideas – perfect for Dîner en Blanc Chicago or any al fresco entertaining:

Portable Food (all Marc Sievers recipes available at http://www.MarcSievers.com):

Store-Bought Food:

Baguette

Olives

Cashews

S&P Potato Chips

Peppadews

Rosé

Champagne

Sparkling Water

Shoppable Links for Caspari:

Miniature Fairy Lights:

https://www.amazon.com/Battery-Included-Wedding-Centerpiece-Decorations/dp/B01COK5IFA/ref=sr_1_4?s=home-garden&ie=UTF8&qid=1533167364&sr=1-4&keywords=mini+led+lights

Sur la Table

Clam Shells: https://www.surlatable.com/product/PRO-2400687/?mrkgcl=890&mrkgadid=3271034052&affsrcid=AFF0005&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=206387741&utm_term=405015549248_product_type_outdoor_custom_label_3_product_type_grilling_cookware&product_id=2400687&adpos=1o1&creative=246397470889&device=c&matchtype=&network=g&gclid=CjwKCAjwhqXbBRAREiwAucoo-2JnQo8IoQ9Bwbo48hcREbFv5IfD2q9_6n5FJ7u0fZqDwPfAAlyclhoCjmoQAvD_BwE

Amazon

Picnic Basket: https://www.amazon.com/dp/B079QG48GR/ref=twister_B07BTNBMSP?_encoding=UTF8&psc=1

Insulated Cooler Tote: https://www.amazon.com/dp/B01882FK24/ref=twister_B01HOZ0TRC?_encoding=UTF8&psc=1