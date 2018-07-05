Severe thunderstorm warning issued for south portions of Lake County, Indiana valid until 4:00 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
310 PM CDT THU JUL 5 2018
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
* UNTIL 400 PM CDT
* AT 309 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR WINFIELD TO LAKE DALECARLIA TO NEAR GRANT PARK,
MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MERRILLVILLE, CROWN POINT, CEDAR LAKE, LOWELL, WINFIELD, LAKE
DALECARLIA AND SCHNEIDER.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 238 AND 251.
THIS INCLUDES... LAKE COUNTY FAIRGROUNDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.