Severe thunderstorm warning issued for south portions of Lake County, Indiana valid until 4:00 pm

Posted 3:20 PM, July 5, 2018, by 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
310 PM CDT THU JUL 5 2018

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 400 PM CDT

* AT 309 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR WINFIELD TO LAKE DALECARLIA TO NEAR GRANT PARK,
  MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. 

  SOURCE...RADAR INDICATED. 

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. 

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  MERRILLVILLE, CROWN POINT, CEDAR LAKE, LOWELL, WINFIELD, LAKE
  DALECARLIA AND SCHNEIDER.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 238 AND 251.

THIS INCLUDES...  LAKE COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.