Flash flood warning continues for portions of northwest Indiana until 7:30pm CDT/8:30pm EDT

FLASH FLOOD STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
439 PM CDT THU JUL 5 2018
...THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT/830 PM
EDT/ FOR SOUTHERN NEWTON...WESTERN BENTON AND SOUTHWESTERN JASPER
COUNTIES...
AT 436 PM CDT...536 PM EDT, WHILE THE HEAVY RAIN THREAT HAS ENDED,
DOPPLER RADAR INDICATED THAT 2 TO 4 INCHES OF RAIN FELL ACROSS
PORTIONS OF WARNED AREA. RUNOFF FROM THIS HEAVY RAIN WILL LIKELY
CONTINUE TO CAUSE FLOODING ACROSS THE AREA INTO EARLY THIS EVENING.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
FOWLER, KENTLAND, DUNNINGTON, PERCY JUNCTION, PERKINS, TALBOT, BEAVER
CITY, RAUB, FREELAND PARK, OXFORD, BROOK, BOSWELL AND AMBIA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.