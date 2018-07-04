Storms have weakened the severe thunderstorm warning for portions of Cook DuPage and Will counties has been canceled
SEVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL 939 PM CDT WED JUL 4 2018 ...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTH CENTRAL WILL... SOUTHEASTERN DUPAGE AND SOUTH CENTRAL COOK COUNTIES IS CANCELLED... THE STORM WHICH PROMPTED THE WARNING HAS WEAKENED BELOW SEVERE LIMITS, AND NO LONGER POSE AN IMMEDIATE THREAT TO LIFE OR PROPERTY. THEREFORE THE WARNING HAS BEEN CANCELLED. HOWEVER GUSTY WINDS AND HEAVY RAIN ARE STILL POSSIBLE WITH THIS THUNDERSTORM.