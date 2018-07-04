Severe thunderstorm warning issued for south portions of the Chicago area until 10pm- portions of Cook, DuPage and Will counties

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
911 PM CDT WED JUL 4 2018
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
SOUTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
SOUTH CENTRAL COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
* UNTIL 1000 PM CDT
* AT 911 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER ROMEOVILLE,
MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BOLINGBROOK, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, ROMEOVILLE,
LOCKPORT, NEW LENOX, HOMER GLEN, ALSIP, LEMONT, JUSTICE, WORTH,
BURR RIDGE, WILLOW SPRINGS, WOODRIDGE, BURBANK, OAK FOREST, DARIEN,
PALOS HILLS AND CHICAGO RIDGE.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
I-55 BETWEEN MILE MARKERS 262 AND 271.
I-80 NEAR MILE MARKER 151.
I-355 BETWEEN MILE MARKERS 2 AND 13.
THIS INCLUDES... ARGONNE NATIONAL LABORATORY, LEWIS UNIVERSITY, AND
MORAINE VALLEY COMMUNITY COLLEGE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.