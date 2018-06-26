Strong thunderstorms hit west/southwest suburbs of Chicago

Posted 6:02 PM, June 26, 2018, by

A Significant Storm Advisory is in effect until 6:45PM CDT for Kendall, Grundy, Kane, DuPage, Northwest Cook, Western Will and Northwest Kankakee Counties…

Chicago National Weather Service 
AT 543 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING SCATTERED THUNDERSTORMS, 
SOME STRONG, ACROSS NORTHEAST ILLINOIS. MOVEMENT OF THESE STORMS WAS 
TO THE NORTHEAST AT 35 MPH.

FUNNEL CLOUDS, WINDS IN EXCESS OF 40 MPH, AND OCCASIONAL LIGHTNING 
WILL BE LIKELY WITH SOME OF THESE STORMS.

IN ADDITION, BRIEF BUT VERY HEAVY RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE 
STORMS. THIS COULD RESULT IN LOCALIZED FLOODING, ESPECIALLY GIVEN 
THE RECENT WET CONDITIONS. REMEMBER, DO NOT CROSS FLOODED ROADS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, ELGIN, ARLINGTON HEIGHTS, SCHAUMBURG,
BOLINGBROOK, PALATINE, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, DOWNERS GROVE,
LOMBARD, CAROL STREAM, ROMEOVILLE, PLAINFIELD, CARPENTERSVILLE,
ADDISON, ST. CHARLES, OSWEGO AND ALGONQUIN.