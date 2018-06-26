Band of showers and a few strong thunderstorms along Interstate-39 moving northeast
Significant Weather Advisory is in effect for Ogle, DeKalb, Winnebago, McHenry, Boone, eastern Lee and northwestern Kane Counties until 3:45PM CDT …
AT 247 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING SCATTERED THUNDERSTORMS, A FEW STRONG, ACROSS NORTH CENTRAL INTO FAR NORTHEAST ILLINOIS. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 35 MPH. FUNNEL CLOUDS, WINDS IN EXCESS OF 40 MPH, SMALL HAIL, AND OCCASIONAL LIGHTNING WILL BE LIKELY WITH SOME OF THESE STORMS. IN ADDITION, BRIEF BUT VERY HEAVY RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS. THIS COULD RESULT IN LOCALIZED FLOODING, ESPECIALLY GIVEN THE RECENT WET CONDITIONS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, ELGIN, CARPENTERSVILLE, ALGONQUIN, MCHENRY, BELVIDERE, WOODSTOCK, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, SYCAMORE, ROCHELLE, HARVARD, ISLAND LAKE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, MARENGO, GENOA, WONDER LAKE, OREGON AND SLEEPY HOLLOW. Latest Regional Weather radar Mosaic...