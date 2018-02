× Preliminary list of Friday storm total snowfall across the Chicago area

The Chicago National Weather Service Office compiled the preliminary list below of some of the greater snowfall reports around the Chicago area yesterday (Friday)…

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT...SUMMARY NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL 607 AM CST SAT FEB 10 2018 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 1230 PM SNOW 3 SW NORTH AURORA 41.77N 88.37W 02/09/2018 M10.0 INCH KANE IL PUBLIC STORM TOTAL SNOWFALL. APPROXIMATELY 5.5 INCHES SINCE 8AM. 0117 PM SNOW NAPERVILLE 41.76N 88.15W 02/09/2018 E8.0 INCH DUPAGE IL NWS EMPLOYEE STORM TOTAL SNOW THUS FAR, BUT SNOW HAS LIGHTENED UP CONSIDERABLY 0120 PM SNOW BATAVIA 41.85N 88.30W 02/09/2018 M6.2 INCH KANE IL TRAINED SPOTTER STORM TOTAL SNOWFALL. 0130 PM SNOW DE KALB 41.93N 88.75W 02/09/2018 E7.5 INCH DE KALB IL PUBLIC STORM TOTAL SNOWFALL. NOT SNOWING AT THE MOMENT. 0140 PM HEAVY SNOW AURORA 41.77N 88.29W 02/09/2018 E10.0 INCH KANE IL PUBLIC TOTAL SO FAR. VIA SOCIAL MEDIA. 0200 PM HEAVY SNOW 5 NNW ADDISON 42.00N 88.05W 02/09/2018 M5.8 INCH COOK IL COCORAHS STORM TOTAL. 0200 PM SNOW OTTAWA 41.35N 88.84W 02/09/2018 E7.0 INCH LA SALLE IL PUBLIC STORM TOTAL SNOWFALL. 0217 PM HEAVY SNOW PALOS HEIGHTS 41.67N 87.80W 02/09/2018 M9.0 INCH COOK IL PUBLIC TOTAL SO FAR. 0230 PM SNOW LEMONT 41.67N 87.99W 02/09/2018 M12.0 INCH COOK IL EMERGENCY MNGR STORM TOTAL SNOWFALL. 6 INCHES SINCE 5AM. 0230 PM HEAVY SNOW ELBURN 41.89N 88.47W 02/09/2018 M8.1 INCH KANE IL TRAINED SPOTTER TOTAL SNOWFALL FROM 523 PM THURSDAY THROUGH 230PM TODAY 0230 PM SNOW ST. CHARLES 41.92N 88.30W 02/09/2018 M7.4 INCH KANE IL BROADCAST MEDIA STORM TOTAL SNOWFALL. NOT SNOWING CURRENTLY. 0242 PM HEAVY SNOW LAKES OF THE FOUR SEASO 41.41N 87.22W 02/09/2018 E10.0 INCH LAKE IN PUBLIC TOTAL SO FAR. 0250 PM HEAVY SNOW 3 NE PLAINFIELD 41.65N 88.16W 02/09/2018 M10.3 INCH WILL IL TRAINED SPOTTER LIGHT SNOW CONTINUES. 0250 PM HEAVY SNOW 1 NW OTTAWA 41.36N 88.86W 02/09/2018 M6.0 INCH LA SALLE IL COCORAHS TOTAL SO FAR. 0250 PM HEAVY SNOW EARLVILLE 41.59N 88.92W 02/09/2018 E9.5 INCH LA SALLE IL PUBLIC TOTAL SO FAR. 0332 PM HEAVY SNOW CHICAGO 41.88N 87.63W 02/09/2018 E6.5 INCH COOK IL PUBLIC HARLEM AND DEVON. TOTAL SO FAR. 0340 PM HEAVY SNOW 3 NNW ALSIP 41.71N 87.75W 02/09/2018 M10.1 INCH COOK IL COCORAHS MODERATE TO OCCASIONAL HEAVY SNOW ONGOING. 0400 PM HEAVY SNOW LANSING 41.57N 87.55W 02/09/2018 M9.2 INCH COOK IL CO-OP OBSERVER TOTAL SO FAR. 0400 PM HEAVY SNOW 2 N BERWYN 41.87N 87.79W 02/09/2018 M9.0 INCH COOK IL COCORAHS TOTAL SO FAR. 0400 PM HEAVY SNOW VALPARAISO 41.48N 87.05W 02/09/2018 E6.0 INCH PORTER IN PUBLIC AT THE UNIVERSITY. TOTAL SO FAR. 0416 PM SNOW PEOTONE 41.33N 87.80W 02/09/2018 M5.7 INCH WILL IL CO-OP OBSERVER STORM TOTAL THUS FAR 0420 PM HEAVY SNOW ORLAND PARK 41.61N 87.85W 02/09/2018 E10.5 INCH COOK IL PUBLIC TOTAL SO FAR. VIA SOCIAL MEDIA. 0420 PM SNOW 3 SW MIDWAY AIRPORT 41.75N 87.79W 02/09/2018 M8.8 INCH COOK IL CO-OP OBSERVER TOTAL SO FAR. 0431 PM HEAVY SNOW MOKENA 41.53N 87.88W 02/09/2018 M10.3 INCH WILL IL TRAINED SPOTTER TOTAL SO FAR. STILL SNOWING. 0434 PM HEAVY SNOW CHICAGO 41.88N 87.63W 02/09/2018 E6.9 INCH COOK IL PUBLIC NEAR SHERIDAN AND MONTROSE. TOTAL SO FAR. VIA SOCIAL MEDIA. 0443 PM HEAVY SNOW HARWOOD HEIGHTS 41.97N 87.81W 02/09/2018 E6.7 INCH COOK IL PUBLIC TOTAL SO FAR. VIA SOCIAL MEDIA. 0450 PM HEAVY SNOW PALOS HILLS 41.70N 87.83W 02/09/2018 E13.0 INCH COOK IL PUBLIC STORM TOTAL. VIA SOCIAL MEDIA. 0500 PM HEAVY SNOW FRANKFORT 41.50N 87.84W 02/09/2018 E12.8 INCH WILL IL PUBLIC TOTAL SO FAR. 0500 PM HEAVY SNOW 5 SSE BURNHAM 41.57N 87.51W 02/09/2018 M9.6 INCH LAKE IN COCORAHS STORM TOTAL. 0515 PM HEAVY SNOW 4 WNW BOLINGBROOK 41.73N 88.15W 02/09/2018 M7.5 INCH DUPAGE IL EMERGENCY MNGR SOUTHERN PORTIONS OF NAPERVILLE, NEAR THE DUPAGE-WILL COUNTY LINE 0515 PM HEAVY SNOW 4 NNW COAL CITY 41.34N 88.30W 02/09/2018 M6.5 INCH GRUNDY IL COCORAHS STORM TOTAL. FLURRIES NOW. 0524 PM HEAVY SNOW 3 N CARBON HILL 41.34N 88.30W 02/09/2018 M6.5 INCH GRUNDY IL COCORAHS STORM TOTAL. 0530 PM HEAVY SNOW 5 ESE GLENWOOD 41.51N 87.52W 02/09/2018 M5.1 INCH COOK IL COCORAHS TOTAL SO FAR. 0540 PM HEAVY SNOW ENE PEOTONE 41.33N 87.79W 02/09/2018 M6.2 INCH WILL IL COCORAHS TOTAL SO FAR. 0600 PM HEAVY SNOW STREAMWOOD 42.02N 88.17W 02/09/2018 M6.7 INCH COOK IL TRAINED SPOTTER 0600 PM HEAVY SNOW OAK LAWN 41.72N 87.75W 02/09/2018 M10.4 INCH COOK IL TRAINED SPOTTER 0600 PM HEAVY SNOW 4 ESE AURORA 41.75N 88.22W 02/09/2018 M9.9 INCH DUPAGE IL TRAINED SPOTTER 0600 PM HEAVY SNOW SENECA 41.30N 88.61W 02/09/2018 U7.5 INCH LA SALLE IL PUBLIC 0600 PM HEAVY SNOW BOLINGBROOK 41.70N 88.08W 02/09/2018 M10.4 INCH WILL IL TRAINED SPOTTER 0600 PM HEAVY SNOW JOLIET 41.53N 88.12W 02/09/2018 M11.2 INCH WILL IL TRAINED SPOTTER 0600 PM HEAVY SNOW OHARE AIRPORT 41.98N 87.90W 02/09/2018 M7.8 INCH COOK IL OFFICIAL NWS OBS STORM TOTAL 7.8 INCHES. SNOWFALL ENDED FRIDAY AFTERNOON FOR THIS EVENT. 0655 PM SNOW 4 WNW KANKAKEE 41.14N 87.93W 02/09/2018 M3.8 INCH KANKAKEE IL COCORAHS STILL SNOWING. 0700 PM HEAVY SNOW CREST HILL 41.57N 88.11W 02/09/2018 U11.6 INCH WILL IL PUBLIC 0700 PM HEAVY SNOW ORLAND PARK 41.61N 87.85W 02/09/2018 M10.7 INCH COOK IL PUBLIC 0900 PM HEAVY SNOW PLAINFIELD 41.62N 88.20W 02/09/2018 M10.8 INCH WILL IL TRAINED SPOTTER 0900 PM HEAVY SNOW MOKENA 41.53N 87.88W 02/09/2018 M10.4 INCH WILL IL TRAINED SPOTTER 0900 PM HEAVY SNOW PALOS PARK 41.66N 87.84W 02/09/2018 E11.0 INCH COOK IL PUBLIC 0930 PM HEAVY SNOW DYER 41.50N 87.51W 02/09/2018 U10.5 INCH LAKE IN PUBLIC 1000 PM HEAVY SNOW VALPARAISO 41.48N 87.05W 02/09/2018 U8.0 INCH PORTER IN TRAINED SPOTTER 1030 PM SNOW 3 E HERSCHER 41.05N 88.04W 02/09/2018 M0.5 INCH KANKAKEE IL COCORAHS VERY LIGHT SNOW STILL FALLING. 1130 PM HEAVY SNOW PEOTONE 41.33N 87.80W 02/09/2018 M7.6 INCH WILL IL CO-OP OBSERVER STORM TOTAL 7.6 INCHES WITH 0.52 LIQUID. 1200 AM HEAVY SNOW ROMEOVILLE 41.65N 88.09W 02/10/2018 M9.7 INCH WILL IL OFFICIAL NWS OBS STORM TOTAL 9.7 INCHES AT NWS OFFICE. SNOW ENDED LATE FRIDAY EVENING FOR THIS EVENT.