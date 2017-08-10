Severe thunderstorm watch #445 issued for all of the Illinois portions of the Chicago Metro area and will be in effect until 9pm CDT
The Storm Prediction Center in Norman, Oklahoma has issued a severe thunderstorm watch that includes all of the Illinois portions of the Chicago Metro areas.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 445
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
247 PM CDT THU AUG 10 2017
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
445 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LA SALLE
LEE OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KENDALL LAKE IL
MCHENRY WILL
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CHICAGO, DEKALB, DIXON,
DOUGLAS PARK, HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, JOLIET, LAKEVIEW,
LINCOLN PARK, LOGAN SQUARE, MORRIS, OREGON, OSWEGO, OTTAWA,
AND WHEATON.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
445 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR
LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5 NM
OFFSHORE TO MID LAKE
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR IL TO MICHIGAN CITY IN 5 NM
OFFSHORE TO MID LAKE