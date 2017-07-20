24-hour Rainfall compiled by the Chicago National Weather Service
…MORNING RAINFALL ROUNDUP…
THE FOLLOWING ARE RAIN AMOUNTS FOR THE PREVIOUS 24-HOURS
AS MEASURED IN THE MORNING BY NWS COOPERATIVE OBSERVERS
AND COCORAHS OBSERVERS.
OBSERVATIONS ARE USUALLY TAKEN BETWEEN 6 AND 8 AM.
24-HOUR RAINFALL AMOUNTS
FOR THURSDAY(07/20/17)…
ILLINOIS RAIN
LOCATION (COUNTY): FALL (IN)
ROCKFORD 6S (WINNEBAGO)………………….3.65
ROCKFORD (WINNEBAGO)…………………….3.39
ASHTON (LEE)……………………………3.06
STEWARD (LEE)…………………………..2.98
BYRON 3N (OGLE)…………………………2.94
POLO (OGLE)…………………………….2.88
LAKE IN THE HILLS 2.5W (MCHENRY)………….2.75
HARVARD (MCHENRY)……………………….2.73
BULL VALLEY 2WNW (MCHENRY)……………….2.57
CARY (MCHENRY)………………………….2.54
ROCKFORD 1NW (WINNEBAGO)…………………2.53
DIXON 2SW (LEE)…………………………2.51
ROCKFORD (WINNEBAGO)…………………….2.50
DIXON (LEE)…………………………….2.47
WOODSTOCK 5NW (MCHENRY)………………….2.46
GENOA (DE KALB)…………………………2.45
WOODSTOCK 4SW (MCHENRY)………………….2.43
KINGSTON 2WNW (DE KALB)………………….2.42
SOUTH BELOIT 2SE (WINNEBAGO)……………..2.39
ELGIN 8WSW (KANE)……………………….2.38
DIXON 3NNW (LEE)………………………..2.36
WONDER LAKE 1WNW (MCHENRY)……………….2.36
BELVIDERE (BOONE)……………………….2.35
WOODSTOCK 1SSW (MCHENRY)…………………2.27
HUNTLEY (MCHENRY)……………………….2.25
CRYSTAL LAKE 1WSW (MCHENRY)………………2.23
CAPRON (BOONE)………………………….2.17
LAKE FOREST 2NNE (LAKE)………………….2.16
ROSCOE 2ESE (WINNEBAGO)………………….2.16
ROSCOE 2SE (WINNEBAGO)…………………..2.16
ROCKFORD 3NE (WINNEBAGO)…………………2.11
AMBOY (LEE)…………………………….2.10
DE KALB (DE KALB)……………………….2.10
BELVIDERE 2NW (BOONE)……………………2.10
STERLING 4NE (LEE)………………………2.08
HEBRON (MCHENRY)………………………..2.07
DE KALB (DE KALB)……………………….2.02
ROSELLE 1ESE (DU PAGE)…………………..2.00
FOX LAKE 2SE (LAKE)……………………..1.99
HANOVER PARK 2SSW (DU PAGE)………………1.96
CHICAGO 6NNE (COOK)……………………..1.95
ELGIN (KANE)……………………………1.93
ELGIN 1S (KANE)…………………………1.93
SUBLETTE (LEE)………………………….1.90
RIVER FOREST 1SSE (COOK)…………………1.84
WAUKEGAN 2N (LAKE)………………………1.83
PLANO (KENDALL)…………………………1.77
ARLINGTON HEIGHTS 3SSW (COOK)…………….1.76
SOMONAUK 2NE (DE KALB)…………………..1.75
BARRINGTON (LAKE)……………………….1.74
WADSWORTH 1SSE (LAKE)……………………1.74
PLAINFIELD 3NNW (WILL)…………………..1.74
LAKE IN THE HILLS 1ESE (MCHENRY)………….1.72
GURNEE 2W (LAKE)………………………..1.69
WINNETKA 1ESE (COOK)…………………….1.67
PEOTONE (WILL)………………………….1.66
MENDOTA (LA SALLE)………………………1.65
DE KALB 1SW (DE KALB)……………………1.64
OAK PARK 1NNE (COOK)…………………….1.62
SOMONAUK (DE KALB)………………………1.62
ELBURN (KANE)…………………………..1.60
HOFFMAN ESTATES 5W (COOK)………………..1.59
CARY (MCHENRY)………………………….1.59
PARK RIDGE 1WNW (COOK)…………………..1.56
STREAMWOOD (COOK)……………………….1.54
PAW PAW (LEE)…………………………..1.54
ELGIN 1WSW (KANE)……………………….1.52
SCHAUMBURG 2E (COOK)…………………….1.44
BOTANIC GARDENS (COOK)…………………..1.43
ALGONQUIN 1N (MCHENRY)…………………..1.43
ELGIN 2W (KANE)…………………………1.42
PLAINFIELD (WILL)……………………….1.42
HARWOOD HEIGHTS (COOK)…………………..1.41
OHARE (COOK)……………………………1.40
GILBERTS (KANE)…………………………1.39
SLEEPY HOLLOW 1SE (KANE)…………………1.38
OAK PARK 1SW (COOK)……………………..1.36
ST. CHARLES (KANE)………………………1.36
RAVENSWOOD MANOR (COOK)………………….1.35
LAKEMOOR 2NW (MCHENRY)…………………..1.35
ROCHELLE (OGLE)…………………………1.34
PALATINE 1E (COOK)………………………1.33
EVANSTON 1N (COOK)………………………1.31
ELK GROVE VILLAGE 1ESE (COOK)…………….1.31
OSWEGO 5SSE (KENDALL)……………………1.31
YORKVILLE 2SE (KENDALL)………………….1.31
PARK RIDGE (COOK)……………………….1.30
CORTLAND (DE KALB)………………………1.30
ZION (LAKE)…………………………….1.28
OTTAWA 1NW (LA SALLE)……………………1.26
GLENCOE (COOK)………………………….1.25
WESTMONT 1SSW (DU PAGE)………………….1.25
PALATINE 1NNE (COOK)…………………….1.24
WAUKEGAN 2E (LAKE)………………………1.22
NORTH UTICA 6N (LA SALLE)………………..1.22
WINTHROP HARBOR 1SSW (LAKE)………………1.21
LINCOLNWOOD 2E (COOK)……………………1.20
MONEE (WILL)……………………………1.20
BATAVIA 2WNW (KANE)……………………..1.17
HIGHWOOD 1S (LAKE)………………………1.17
BERWYN 1NW (COOK)……………………….1.15
LINCOLNSHIRE 1N (LAKE)…………………..1.14
BANNOCKBURN (LAKE)………………………1.14
LAKE ZURICH 1N (LAKE)……………………1.14
WOODSTOCK (MCHENRY)……………………..1.13
ELGIN (KANE)……………………………1.12
ELMHURST 2SE (DU PAGE)…………………..1.10
LANSING (COOK)………………………….1.10
LEMONT (COOK)…………………………..1.08
NAPERVILLE 2ESE (DU PAGE)………………..1.08
MANHATTAN 2SE (WILL)…………………….1.08
DOWNERS GROVE 0.4NNE (DU PAGE)……………1.06
BATAVIA 1WSW (KANE)……………………..1.06
BUFFALO GROVE 2N (LAKE)………………….1.06
WHEELING (COOK)…………………………1.06
OAK PARK 2S (COOK)………………………1.04
ELGIN 2WNW (KANE)……………………….1.04
ST. CHARLES 6NW (KANE)…………………..1.04
LAKEMOOR 2SE (LAKE)……………………..1.04
BATAVIA 1WNW (KANE)……………………..1.03
CHICAGO 5NE (COOK)………………………1.01
LOMBARD 1WSW (DU PAGE)…………………..1.00
MINOOKA (GRUNDY)………………………..1.00
HOMER GLEN 1ENE (WILL)…………………..1.00
LAKE ZURICH (LAKE)………………………1.00
OTTAWA (LA SALLE)……………………….1.00
SHERIDAN 3SSE (LA SALLE)…………………0.99
NEW LENOX 3ENE (WILL)……………………0.99
LAKE BLUFF 1W (LAKE)…………………….0.98
MUNDELEIN (LAKE)………………………..0.98
RIVERWOODS (LAKE)……………………….0.97
WAUKEGAN (LAKE)…………………………0.97
DARIEN (DU PAGE)………………………..0.91
OAK LAWN 2SE (COOK)……………………..0.90
GENEVA 4WSW (KANE)………………………0.90
ELBURN (KANE)…………………………..0.87
AMBOY (LEE)…………………………….0.86
MAZON 0.5ENE (GRUNDY)……………………0.85
SUGAR GROVE 1ENE (KANE)………………….0.84
EARLVILLE 5NNE (DE KALB)…………………0.80
KANKAKEE 4WNW (KANKAKEE)…………………0.78
SUGAR GROVE 1NE (KANE)…………………..0.78
AURORA (KANE)…………………………..0.77
LAKE VILLA 1SSW (LAKE)…………………..0.77
LAKE VILLA 2WSW (LAKE)…………………..0.77
LA GRANGE PARK 1SSW (COOK)……………….0.76
AURORA (KANE)…………………………..0.75
COAL CITY 4NNW (GRUNDY)………………….0.75
CARBON HILL 3.1N (GRUNDY)………………..0.75
BATAVIA (KANE)………………………….0.73
LISLE (DU PAGE)…………………………0.73
GLEN ELLYN 2SSE (DU PAGE)………………..0.72
ROMEOVILLE (WILL)……………………….0.71
LISLE 1SW (DU PAGE)……………………..0.68
MANHATTAN 1ESE (WILL)……………………0.68
GLEN ELLYN 1WSW (DU PAGE)………………..0.67
NAPERVILLE 1NW (DU PAGE)…………………0.67
MORRIS 6ESE (GRUNDY)…………………….0.66
NEW LENOX 2SE (WILL)…………………….0.66
CHEBANSE (KANKAKEE)……………………..0.65
NORTH AURORA 2NE (KANE)………………….0.65
MIDWAY (COOK)…………………………..0.64
MORRIS (GRUNDY)…………………………0.64
AURORA 4SE (DU PAGE)…………………….0.63
PLAINFIELD 5SW (KENDALL)…………………0.62
CHANNAHON 2SSE (WILL)……………………0.62
WESTMONT (DU PAGE)………………………0.62
PALOS PARK 1SW (COOK)……………………0.61
AURORA 4SE (DU PAGE)…………………….0.61
NAPERVILLE 2ESE (DU PAGE)………………..0.61
MONTGOMERY 1SSE (KENDALL)………………..0.61
ELMHURST (DU PAGE)………………………0.60
JOLIET 2N (WILL)………………………..0.60
CHICAGO 6ESE (COOK)……………………..0.59
WEST CHICAGO (DU PAGE)…………………..0.58
CAROL STREAM (DU PAGE)…………………..0.58
MANHATTAN 5ENE (WILL)……………………0.58
MIDLOTHIAN 1SE (COOK)……………………0.56
LOCKPORT 1SE (WILL)……………………..0.56
MORRIS 2N (GRUNDY)………………………0.55
MUNDELEIN 2WNW (LAKE)……………………0.54
MIDLOTHIAN (COOK)……………………….0.53
MANHATTAN (WILL)………………………..0.52
PLAINFIELD 2SSE (WILL)…………………..0.51
WHEATON 2NNE (DU PAGE)…………………..0.50
CRETE 3E (WILL)…………………………0.50
WILMINGTON 6NW (WILL)……………………0.50
INDIANA RAIN
LOCATION (COUNTY): FALL (IN)
HOBART 2E (LAKE)………………………..1.83
WHEATFIELD 4WSW (JASPER)…………………1.59
DE MOTTE 3SE (JASPER)……………………1.55
LAKE VILLAGE 8SE (NEWTON)………………..1.25
HIGHLAND 1ESE (LAKE)…………………….1.00
MUNSTER 2NNW (LAKE)……………………..0.96
VALPARAISO 2NW (PORTER)………………….0.95
RENSSELAER 10NNE (JASPER)………………..0.84
VALPARAISO 3WSW (PORTER)…………………0.76
DE MOTTE 6S (JASPER)…………………….0.75
WHEATFIELD 5W (JASPER)…………………..0.72
GRIFFITH 1N (LAKE)………………………0.70
GARY 4SSW (LAKE)………………………..0.64
VALPARAISO 2WSW (PORTER)…………………0.64
CHESTERTON 4E (PORTER)…………………..0.60
ST. JOHN (LAKE)…………………………0.59
(W9MAL)MERRILLVILLE 2NNW (LAKE)…………..0.59
VALPARAISO 5WSW (PORTER)…………………0.54
LAKES OF THE FOUR SEASONS 2NNE (PORTER)……0.50