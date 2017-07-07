Severe Thunderstorm Watch in effect until 9PM CDT for Counties south and east of Interstate-80 in extreme eastern Illinois and western/central Indiana
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 403 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT
BLUE-SHADED AREA ON HIGHLIGHTED MAP
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
. ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE
FORD IROQUOIS KANKAKEE
VERMILION
. INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE
BARTHOLOMEW BENTON BOONE
BROWN CARROLL CLAY
CLINTON DECATUR DELAWARE
FOUNTAIN GREENE HAMILTON
HANCOCK HENDRICKS HENRY
HOWARD JACKSON JASPER
JENNINGS JOHNSON LAWRENCE
MADISON MARION MONROE
MONTGOMERY MORGAN NEWTON
OWEN PARKE PUTNAM
RANDOLPH RUSH SHELBY
TIPPECANOE TIPTON VERMILLION
VIGO WARREN