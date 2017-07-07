Areas covered by severe thunderstorm watch #403 shrinking
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 403 FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS CANCELS 1 COUNTY
IN NORTHEAST ILLINOIS
KANKAKEE
IN INDIANA THIS CANCELS 2 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
JASPER NEWTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF KANKAKEE, MOROCCO, AND RENSSELAER.
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 403 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT /9 PM
EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF FOWLER, PIPER CITY, AND WATSEKA.