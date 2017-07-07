Areas covered by severe thunderstorm watch #403 shrinking

Posted 3:46 PM, July 7, 2017, by

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 403 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 1 COUNTY

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANKAKEE

IN INDIANA THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

JASPER NEWTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF KANKAKEE, MOROCCO, AND RENSSELAER.

 

 

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 403 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT /9 PM
EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD IROQUOIS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF FOWLER, PIPER CITY, AND WATSEKA.