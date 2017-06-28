Tornado Watch #378 valid until midnight issued for north portions of the Chicago Metro area including the City of Chicago
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 378 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB OGLE
WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE KANE
LAKE IL MCHENRY
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CHICAGO, DEKALB,
DOUGLAS PARK, HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, LAKEVIEW, LINCOLN PARK,
LOGAN SQUARE, OREGON, AND WHEATON.
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LMZ740>742-290500-
/O.NEW.KLOT.TO.A.0378.170629T0006Z-170629T0500Z/
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 378 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR