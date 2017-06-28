Tornado Watch #378 valid until midnight issued for north portions of the Chicago Metro area including the City of Chicago

Posted 7:11 PM, June 28, 2017, by

Tornado WAtch #378

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 378 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE DE KALB OGLE
WINNEBAGO

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK DUPAGE KANE
LAKE IL MCHENRY

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CHICAGO, DEKALB,
DOUGLAS PARK, HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, LAKEVIEW, LINCOLN PARK,
LOGAN SQUARE, OREGON, AND WHEATON.

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LMZ740>742-290500-
/O.NEW.KLOT.TO.A.0378.170629T0006Z-170629T0500Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 378 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR