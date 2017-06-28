Tornado watch #375 issued earlier this afternoon for Iowa has now been extended east into northwest Illinois

Posted 5:26 PM, June 28, 2017, by

This watch now includes Jo Daviess, Carroll and Stephenson counties in far northwest Illinois and will be valid until 10 pm this evening.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 375 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL               JO DAVIESS            STEPHENSON           

THIS INCLUDES THE CITIES OF FREEPORT, GALENA, AND MOUNT CARROLL.

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IAC011-019-031-045-055-057-061-087-095-097-101-103-105-107-111-
113-115-139-163-177-183-ILC161-MOC045-199-290300-
/O.CON.KDVN.TO.A.0375.000000T0000Z-170629T0300Z/

TORNADO WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHWEST ILLINOIS

ROCK ISLAND           

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

BENTON                CEDAR                 CLINTON              
IOWA                  JACKSON               JOHNSON              
JONES                 LINN                  MUSCATINE            
SCOTT                 

IN NORTHEAST IOWA

BUCHANAN              DELAWARE              DUBUQUE              

IN SOUTHEAST IOWA

DES MOINES            HENRY IA              JEFFERSON            
KEOKUK                LEE                   LOUISA               
VAN BUREN             WASHINGTON            

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST MISSOURI

CLARK                 SCOTLAND              

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANAMOSA, BETTENDORF, BURLINGTON, 
CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT, DUBUQUE, 
FAIRFIELD, INDEPENDENCE, IOWA CITY, KAHOKA, KEOKUK, KEOSAUQUA, 
MANCHESTER, MAQUOKETA, MARENGO, MEMPHIS, MOLINE, MOUNT PLEASANT, 
MUSCATINE, ROCK ISLAND, SIGOURNEY, TIPTON, VINTON, WAPELLO, 
AND WASHINGTON.

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