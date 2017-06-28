Tornado watch #375 issued earlier this afternoon for Iowa has now been extended east into northwest Illinois
This watch now includes Jo Daviess, Carroll and Stephenson counties in far northwest Illinois and will be valid until 10 pm this evening.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 375 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST ILLINOIS CARROLL JO DAVIESS STEPHENSON THIS INCLUDES THE CITIES OF FREEPORT, GALENA, AND MOUNT CARROLL. $$ IAC011-019-031-045-055-057-061-087-095-097-101-103-105-107-111- 113-115-139-163-177-183-ILC161-MOC045-199-290300- /O.CON.KDVN.TO.A.0375.000000T0000Z-170629T0300Z/ TORNADO WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST ILLINOIS ROCK ISLAND IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN EAST CENTRAL IOWA BENTON CEDAR CLINTON IOWA JACKSON JOHNSON JONES LINN MUSCATINE SCOTT IN NORTHEAST IOWA BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE IN SOUTHEAST IOWA DES MOINES HENRY IA JEFFERSON KEOKUK LEE LOUISA VAN BUREN WASHINGTON IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST MISSOURI CLARK SCOTLAND THIS INCLUDES THE CITIES OF ANAMOSA, BETTENDORF, BURLINGTON, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT, DUBUQUE, FAIRFIELD, INDEPENDENCE, IOWA CITY, KAHOKA, KEOKUK, KEOSAUQUA, MANCHESTER, MAQUOKETA, MARENGO, MEMPHIS, MOLINE, MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, ROCK ISLAND, SIGOURNEY, TIPTON, VINTON, WAPELLO, AND WASHINGTON. $$