Southeast Wisconsin added to Tornado Watch #377
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 377
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
641 PM CDT WED JUN 28 2017
WIC059-079-089-101-290300-
/O.EXA.KMKX.TO.A.0377.000000T0000Z-170629T0300Z/
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 377 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST WISCONSIN
KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE
RACINE
THIS INCLUDES THE CITIES OF CEDARBURG, CUDAHY, FRANKLIN, GRAFTON,
GREENFIELD, KENOSHA, MEQUON, OAK CREEK, RACINE, SOUTH MILWAUKEE,
WAUWATOSA, AND WEST ALLIS.
$$
WIC021-025-027-045-049-055-065-105-111-127-131-133-290300-
/O.CON.KMKX.TO.A.0377.000000T0000Z-170629T0300Z/
TORNADO WATCH 377 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
IOWA LAFAYETTE ROCK
SAUK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON WALWORTH
WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD,
BROOKFIELD, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY,
ELKHORN, FORT ATKINSON, GERMANTOWN, HARTFORD, JANESVILLE,
JEFFERSON, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MAYVILLE,
MENOMONEE FALLS, MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, REEDSBURG, SAUK CITY, SHULLSBURG,
WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, AND WHITEWATER.