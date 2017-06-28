Southeast Wisconsin added to Tornado Watch #377

Posted 6:47 PM, June 28, 2017, by

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 377
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
641 PM CDT WED JUN 28 2017

WIC059-079-089-101-290300-
/O.EXA.KMKX.TO.A.0377.000000T0000Z-170629T0300Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 377 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHEAST WISCONSIN

KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE
RACINE

THIS INCLUDES THE CITIES OF CEDARBURG, CUDAHY, FRANKLIN, GRAFTON,
GREENFIELD, KENOSHA, MEQUON, OAK CREEK, RACINE, SOUTH MILWAUKEE,
WAUWATOSA, AND WEST ALLIS.

$$

WIC021-025-027-045-049-055-065-105-111-127-131-133-290300-
/O.CON.KMKX.TO.A.0377.000000T0000Z-170629T0300Z/

TORNADO WATCH 377 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA DANE GREEN
IOWA LAFAYETTE ROCK
SAUK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE JEFFERSON WALWORTH
WASHINGTON WAUKESHA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD,
BROOKFIELD, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY,
ELKHORN, FORT ATKINSON, GERMANTOWN, HARTFORD, JANESVILLE,
JEFFERSON, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MAYVILLE,
MENOMONEE FALLS, MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, REEDSBURG, SAUK CITY, SHULLSBURG,
WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, AND WHITEWATER.