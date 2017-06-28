Heavy rainfall and flash flooding possible from this evening’s thunderstorms
The Weather Prediction Center in College Park Maryland has issued this heavy rainfall and possible flooding discussion for portions of the Chicago Metro area.
MESOSCALE PRECIPITATION DISCUSSION 0406
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
813 PM EDT WED JUN 28 2017
AREAS AFFECTED……SOUTHEAST WI AND NORTHERN IL…
CONCERNING…HEAVY RAINFALL…FLASH FLOODING POSSIBLE
VALID 290010Z – 290510Z
SUMMARY…CLUSTER OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ACROSS EASTERN IA
AND SOUTHWEST WI ARE EXPECTED TO CROSS SOUTHEAST WI AND NORTHERN
IL THIS EVENING. 1 TO 3 INCHES OF RAIN IS EXPECTED WITH ISOLATED
HIGHER TOTALS LIKELY.
DISCUSSION…A WARM FRONT WAS IN PLACE LATE THIS AFTERNOON AND
EVENING ACROSS SOUTHERN WI AND NORTHERN IL. THUNDERSTORMS THAT
DEVELOPED IN ADVANCE OF AN APPROACHING COLD FRONT IN IOWA HAVE
PRODUCED WIDESPREAD 1-2 INCHES OF RAIN WITH AN ISOLATED 4 INCH
REPORT IN WEST UNION IA.