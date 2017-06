Lunchbreak: Tartare di manzo, prepared by PR Italian Bistro chef Stefano Roman

Chef Stefano Roman

PR Italian Bistro

3908 N. Sheridan Road

Chicago

(773) 404-8956

www.pritalianbistro.com/

Tartare di Manzo

Ingredients:

4 oz USDA prime filet mignon (can also use beef tenderloin, sirloin, top round, london broil)

1 fresh egg yolk

1 Tbs Dijon mustard

1 Tbs extra virgin olive oil

1/4 shallot

Tbs capers

1/2 lemon

splash Worcestershire sauce

pinch Kosher salt

pinch pepper

chili pepper flakes (optional)

microgreens, fresh parsley or Arugula for finishing touch

ciabatta for crostini

Directions:

Mix olive oil, Dijon mustard, juice from 1/2 lemon, Worcestershire sauce, salt, pepper and chili flakes. Toast ciabatta. Trim and mince beef. Add minced beef to above mixture. Mix well. Form on plate, top with egg yolk, finish with greens if desired.