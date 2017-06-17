Severe Thunderstorm Watch in effect until 1AM CDT for Chicago area northeast Illinois counties
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 345 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
NORTHERN AND CENTRAL ILLINOIS COUNTIES SHOWN IN BLUE ON THE
HIGHLIGHTED MAP ARE ARE INCLUDED IN A SEVERE THUNDERSTORM
WATCH IN EFFECT UNTIL 1AM CDT SUNDAY
. ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS BOONE BROWN
BUREAU CASS COOK
DE KALB DE WITT DUPAGE
FORD FULTON GRUNDY
HANCOCK HENDERSON HENRY
IROQUOIS KANE KANKAKEE
KENDALL KNOX LAKE
LA SALLE LEE LIVINGSTON
LOGAN MARSHALL MASON
MCDONOUGH MCHENRY MCLEAN
MENARD MERCER OGLE
PEORIA PUTNAM ROCK ISLAND
SCHUYLER STARK TAZEWELL
WARREN WHITESIDE WILL
WINNEBAGO WOODFORD