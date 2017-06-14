Special Marine Warning in effect until 2:15PM CDT for portions of the south end of Lake Michigan
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR…
NEARSHORE WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY…
OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE…
* UNTIL 215 PM CDT
* AT 113 PM CDT…A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 9 NM SOUTH OF
MONTROSE HARBOR…MOVING NORTHEAST AT 15 KNOTS.
HAZARD…WIND GUSTS TO 40 KNOTS AND LARGE HAIL.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES. LARGE HAIL COULD RESULT IN
STRUCTURAL DAMAGE.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
MONTROSE HARBOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE
EXPECTED.
FREQUENT LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. IF CAUGHT ON THE
OPEN WATER STAY BELOW DECK IF POSSIBLE…KEEP AWAY FROM UNGROUNDED
METAL OBJECTS.
LATEST METRO WEATHER RADAR MOSAIC…