Severe Thunderstorm Watch in effect for the entire Chicago area from northeast Illinois into northwest Indiana
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 328 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
. ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE
BOONE BUREAU CARROLL
COOK DE KALB DUPAGE
FORD FULTON GRUNDY
HANCOCK HENDERSON HENRY
IROQUOIS JO DAVIESS KANE
KANKAKEE KENDALL KNOX
LAKE LA SALLE LEE
LIVINGSTON MARSHALL MASON
MCDONOUGH MCHENRY MCLEAN
MERCER OGLE PEORIA
PUTNAM ROCK ISLAND SCHUYLER
STARK STEPHENSON TAZEWELL
WARREN WHITESIDE WILL
WINNEBAGO WOODFORD
. INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE
BENTON JASPER LAKE
NEWTON PORTER
. WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS BROWN CALUMET
COLUMBIA CRAWFORD DANE
DODGE DOOR FLORENCE
FOND DU LAC FOREST GRANT
GREEN GREEN LAKE IOWA
JEFFERSON JUNEAU KENOSHA
KEWAUNEE LAFAYETTE LANGLADE
LINCOLN MANITOWOC MARATHON
MARINETTE MARQUETTE MENOMINEE
MILWAUKEE MONROE OCONTO
OUTAGAMIE OZAUKEE PORTAGE
RACINE RICHLAND ROCK
SAUK SHAWANO SHEBOYGAN
VERNON WALWORTH WASHINGTON
WAUKESHA WAUPACA WAUSHARA
WINNEBAGO WOOD