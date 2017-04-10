Severe thunderstorm watch #138 issued for all of of the Chicago Metro area.. Valid until 10 p.m. tonight
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 138 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LA SALLE LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANE KANKAKEE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CHICAGO, DEKALB, DIXON, DOUGLAS PARK, FOWLER, GARY, HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, JOLIET, KANKAKEE, LAKEVIEW, LINCOLN PARK, LOGAN SQUARE, MOROCCO, MORRIS, OREGON, OSWEGO, OTTAWA, PIPER CITY, PONTIAC, RENSSELAER, VALPARAISO, WATSEKA, AND WHEATON. $$ LMZ740>745-777-779-110200- /O.NEW.KLOT.SV.A.0138.170410T1849Z-170411T0200Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 138 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR CALUMET HARBOR TO GARY GARY TO BURNS HARBOR BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5 NM OFFSHORE TO MID LAKE LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR IL TO MICHIGAN CITY IN 5 NM OFFSHORE TO MID LAKE $$