Severe thunderstorm watch #138 issued for all of of the Chicago Metro area.. Valid until 10 p.m. tonight

Posted 1:51 PM, April 10, 2017, by , Updated at 01:53PM, April 10, 2017 

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
138 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON            

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS              

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LA SALLE             
LEE                   OGLE                  WINNEBAGO            

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                GRUNDY               
KANE                  KANKAKEE              KENDALL              
LAKE IL               MCHENRY               WILL                 

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE IN              
NEWTON                PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CHICAGO, DEKALB, DIXON, 
DOUGLAS PARK, FOWLER, GARY, HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, JOLIET, 
KANKAKEE, LAKEVIEW, LINCOLN PARK, LOGAN SQUARE, MOROCCO, MORRIS, 
OREGON, OSWEGO, OTTAWA, PIPER CITY, PONTIAC, RENSSELAER, 
VALPARAISO, WATSEKA, AND WHEATON.

$$

LMZ740>745-777-779-110200-
/O.NEW.KLOT.SV.A.0138.170410T1849Z-170411T0200Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
138 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR          
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND         
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR          
CALUMET HARBOR TO GARY                      GARY TO BURNS HARBOR 
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY               
LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5 NM
OFFSHORE TO MID LAKE      
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR IL TO MICHIGAN CITY IN 5 NM
OFFSHORE TO MID LAKE     

$$

 