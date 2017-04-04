Political analyst Paul Lisnek weighs in on Gorsuch, the Senate’s ‘nuclear option,’ and Kushner’s trip to Iraq
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Political analyst Paul Lisnek on latest in Trump’s first 100 days
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Political analyst Paul Lisnek on latest in Trump’s first 100 days
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Political analyst Paul Lisnek with latest in Trump’s first 100 days
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Political analyst Paul Lisnek on GOP healthcare vote
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Political analyst Paul Lisnek with latest in Trump’s transition of power
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Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump’s press conference
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Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump’s first 100 days
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Political analyst Paul Lisnek on Flynn resigning, possible replacements
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Political analyst Paul Lisnek on Trump’s first news conference in nearly 6 months
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Political analyst Paul Lisnek on Trump’s Chicago violence tweet, latest in his first 100 days
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Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump`s first 100 days
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Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump travel ban, DeVos vote
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A look at Trump’s address to congress