Rainfall reports across the Chicago area as of 8AM CDT this Thursday morning
Following is a list of rainfall reports across northeast Illinois and northwest Indiana this Thursday morning compiled by the Chicago National Weather Service Forecast Office…Wilmington in Will County tops the list with 2.05-inches followed closely by just under 2-inches at Coal City (1.99-inches) and Homewood (1.96-inches)…
...MORNING RAINFALL ROUNDUP... THE FOLLOWING ARE RAIN AMOUNTS FOR THE PREVIOUS 24-HOURS AS MEASURED IN THE MORNING BY NWS COOPERATIVE OBSERVERS AND COCORAHS OBSERVERS. OBSERVATIONS ARE USUALLY TAKEN BETWEEN 6 AND 8 AM. 24-HOUR RAINFALL AMOUNTS FOR THURSDAY(03/30/17)... ILLINOIS RAIN LOCATION (COUNTY): FALL (IN) WILMINGTON 6NW (WILL)........................2.05 COAL CITY 3N (GRUNDY)........................1.99 HOMEWOOD (COOK)..............................1.96 COAL CITY 4NNW (GRUNDY)......................1.92 CARBON HILL 3.1N (GRUNDY)....................1.92 WILLOW SPRINGS (COOK)........................1.83 MORRIS 6ESE (GRUNDY).........................1.80 OAK LAWN (COOK)..............................1.78 ELWOOD 5NE (WILL)............................1.77 CHICAGO RIDGE (COOK).........................1.75 OAK LAWN 2SE (COOK)..........................1.72 FLOSSMOOR 1ESE (COOK)........................1.68 BURNHAM-HEGEWISCH 2NNW (COOK)................1.66 NEW LENOX 2SE (WILL).........................1.62 NEW LENOX 3ENE (WILL)........................1.62 ROMEOVILLE (WILL)............................1.61 BURR RIDGE 2SW (DU PAGE).....................1.58 COAL CITY (GRUNDY)...........................1.57 MOKENA 1W (WILL).............................1.57 JOLIET 2N (WILL).............................1.56 OAK LAWN 2WNW (COOK).........................1.55 SENECA 2SSW (LA SALLE).......................1.54 WORTH (COOK).................................1.53 OAK PARK 2S (COOK)...........................1.52 CHICAGO 6ESE (COOK)..........................1.51 PARK FOREST 1NNE (COOK)......................1.49 MONTGOMERY 1SSE (KENDALL)....................1.47 MORRIS (GRUNDY)..............................1.47 STREATOR (LIVINGSTON)........................1.47 LA GRANGE PARK 1SSW (COOK)...................1.46 STREATOR 4ENE (LA SALLE).....................1.46 JOLIET 2W (WILL).............................1.45 NEW LENOX 4SE (WILL).........................1.44 MIDWAY COOP (COOK)...........................1.44 HOMER GLEN 1ENE (WILL).......................1.43 LOCKPORT 1SE (WILL)..........................1.43 MANHATTAN 5ENE (WILL)........................1.41 MANHATTAN (WILL).............................1.41 FLOSSMOOR (COOK).............................1.39 OAK PARK 1SW (COOK)..........................1.39 PLAINFIELD 3NNW (WILL).......................1.39 OSWEGO 5SSE (KENDALL)........................1.37 NAPERVILLE 1NW (DU PAGE).....................1.35 OAK PARK 1NNE (COOK).........................1.34 DOWNERS GROVE 0.4NNE (DU PAGE)...............1.34 COUNTRYSIDE 1ENE (COOK)......................1.33 MIDWAY (COOK)................................1.33 MONEE (WILL).................................1.33 ELMHURST 2SE (DU PAGE).......................1.31 MANHATTAN 2SE (WILL).........................1.31 AURORA (KANE)................................1.30 RIVER FOREST 1SSE (COOK).....................1.30 BRIDGEVIEW 1NNW (COOK).......................1.29 STREATOR 1WSW (LA SALLE).....................1.29 ELMHURST 1ESE (DU PAGE)......................1.28 VILLA PARK 1NW (DU PAGE).....................1.28 YORKVILLE 2SE (KENDALL)......................1.28 NAPERVILLE 2ESE (DU PAGE)....................1.27 MANHATTAN 1ESE (WILL)........................1.27 CAROL STREAM (DU PAGE).......................1.26 MARSEILLES (LA SALLE)........................1.26 LA SALLE (LA SALLE)..........................1.25 PLAINFIELD 3SE (WILL)........................1.25 LISLE MORTON ARB (DU PAGE)...................1.25 RAVENSWOOD MANOR (COOK)......................1.24 LISLE 1SE (DU PAGE)..........................1.24 POLO (OGLE)..................................1.24 AURORA 4SE (DU PAGE).........................1.23 DWIGHT 4NNW (GRUNDY).........................1.23 NORTH AURORA 2NE (KANE)......................1.23 BONFIELD 4NNE (KANKAKEE).....................1.22 LANSING (COOK)...............................1.21 LOMBARD 1NNW (DU PAGE).......................1.21 BONFIELD 4WSW (KANKAKEE).....................1.20 PLAINFIELD 3ESE (WILL).......................1.20 OTTAWA (LA SALLE)............................1.20 WESTMONT (DU PAGE)...........................1.17 MORRIS (GRUNDY)..............................1.16 AMBOY (LEE)..................................1.14 ELGIN (KANE).................................1.14 LINCOLNWOOD 2E (COOK)........................1.14 ELGIN 1S (KANE)..............................1.14 JOLIET (WILL)................................1.14 HOFFMAN ESTATES 5W (COOK)....................1.13 ROGERS PARK 2SW (COOK).......................1.13 DWIGHT (LIVINGSTON)..........................1.11 PLANO (KENDALL)..............................1.10 ST. CHARLES (KANE)...........................1.10 NORTH UTICA 6N (LA SALLE)....................1.10 GENOA (DE KALB)..............................1.07 DE KALB (DE KALB)............................1.07 BATAVIA 2WNW (KANE)..........................1.07 ELBURN (KANE)................................1.07 BATAVIA (KANE)...............................1.06 PARK RIDGE (COOK)............................1.06 PARK FOREST 1SW (COOK).......................1.06 SOMONAUK 2NE (DE KALB).......................1.06 GENEVA 1SSW (KANE)...........................1.06 ALSIP (COOK).................................1.05 DE KALB (DE KALB)............................1.04 EVANSTON 1N (COOK)...........................1.04 PLAINFIELD 5SW (KENDALL).....................1.04 ROMEOVILLE (WILL)............................1.04 ELBURN (KANE)................................1.02 PEOTONE (WILL)...............................1.02 OTTAWA 2N (LA SALLE).........................1.01 SUBLETTE (LEE)...............................1.00 SHERIDAN 3SSE (LA SALLE).....................1.00 MOMENCE (KANKAKEE)...........................1.00 ROCHELLE (OGLE)..............................1.00 WEST CHICAGO (DU PAGE).......................0.99 SUGAR GROVE 1NE (KANE).......................0.98 PONTIAC 1ESE (LIVINGSTON)....................0.98 BEECHER 3ENE (WILL)..........................0.97 BARRINGTON (LAKE)............................0.96 MOMENCE 6SSW (KANKAKEE)......................0.95 OTTAWA 1NW (LA SALLE)........................0.95 ELK GROVE VILLAGE 1ESE (COOK)................0.94 WOODSTOCK 4SW (MCHENRY)......................0.93 ELK GROVE VILLAGE 2WSW (COOK)................0.92 MORRIS 2SSE (GRUNDY).........................0.92 CRETE 3E (WILL)..............................0.92 MCHENRY (MCHENRY)............................0.92 CORTLAND (DE KALB)...........................0.91 OHARE (COOK).................................0.91 ELGIN 2WNW (KANE)............................0.90 GENEVA 4WSW (KANE)...........................0.90 STEWARD (LEE)................................0.90 BOTANIC GARDENS (COOK).......................0.89 ELGIN (KANE).................................0.89 RIVERWOODS (LAKE)............................0.89 WILMINGTON 3SE (WILL)........................0.89 ROCHELLE (OGLE)..............................0.89 SUGAR GROVE 1ENE (KANE)......................0.88 LILY LAKE 2E (KANE)..........................0.87 LAKE VILLA 1SSW (LAKE).......................0.87 OGLESBY 1ESE (LA SALLE)......................0.87 PONTIAC 1SE (LIVINGSTON).....................0.87 PONTIAC (LIVINGSTON).........................0.87 AURORA (KANE)................................0.86 BOURBONNAIS (KANKAKEE).......................0.86 ELGIN 2W (KANE)..............................0.86 BEECHER 3SSE (WILL)..........................0.86 BULL VALLEY 2WNW (MCHENRY)...................0.85 PARK RIDGE 1WNW (COOK).......................0.84 ASHKUM 5.6E (IROQUOIS).......................0.84 DIXON 2SW (LEE)..............................0.84 LAKEMOOR 2SE (LAKE)..........................0.84 PAW PAW (LEE)................................0.84 WOODSTOCK 5NW (MCHENRY)......................0.84 MENDOTA (LA SALLE)...........................0.82 WHEELING (COOK)..............................0.82 ST. CHARLES 6NW (KANE).......................0.81 LAKE FOREST 2NNE (LAKE)......................0.81 HIGHWOOD 1S (LAKE)...........................0.81 PONTIAC (LIVINGSTON).........................0.81 BUFFALO GROVE 2N (LAKE)......................0.79 FOX LAKE 2SE (LAKE)..........................0.79 ST ANNE (KANKAKEE)...........................0.79 PERU (LA SALLE)..............................0.79 WINNETKA 1ESE (COOK).........................0.78 WINTHROP HARBOR 1SSW (LAKE)..................0.78 ROCKFORD 2ENE (WINNEBAGO)....................0.78 MOUNT PROSPECT 3NE (COOK)....................0.77 HARVARD 3SSE (MCHENRY).......................0.77 ROCKFORD 3NE (WINNEBAGO).....................0.77 HEBRON (MCHENRY).............................0.76 AURORA 4SE (DU PAGE).........................0.75 GURNEE 2W (LAKE).............................0.75 LAKE ZURICH (LAKE)...........................0.75 CHEBANSE (KANKAKEE)..........................0.74 JOLIET LOCK/DAM (WILL).......................0.73 LINCOLNSHIRE 1N (LAKE).......................0.72 LAKE BLUFF 1W (LAKE).........................0.71 ROCKFORD (WINNEBAGO).........................0.71 BELVIDERE (BOONE)............................0.70 DIXON (LEE)..................................0.70 EARLVILLE 3S (LA SALLE)......................0.70 BUCKLEY (IROQUOIS)...........................0.70 ALGONQUIN 1N (MCHENRY).......................0.70 MUNDELEIN (LAKE).............................0.69 PAXTON (FORD)................................0.69 WONDER LAKE 1WNW (MCHENRY)...................0.68 DEKALB (DE KALB).............................0.67 CARY (MCHENRY)...............................0.67 WAUKEGAN 2N (LAKE)...........................0.66 FAIRBURY (LIVINGSTON)........................0.65 WAUKEGAN (LAKE)..............................0.65 MUNDELEIN (LAKE).............................0.64 ROCKFORD 1NW (WINNEBAGO).....................0.63 KANKAKEE (KANKAKEE)..........................0.62 GIBSON 6NE (FORD)............................0.62 CHATSWORTH (LIVINGSTON)......................0.55 CHICAGO 5NE (COOK)...........................0.55 CHATSWORTH (LIVINGSTON)......................0.55 MUNDELEIN 2WNW (LAKE)........................0.54 ROSCOE 2ESE (WINNEBAGO)......................0.54 ROSCOE 2SE (WINNEBAGO).......................0.54 BYRON 3N (OGLE)..............................0.53 CAPRON (BOONE)...............................0.51 WATSEKA 6.9WNW (IROQUOIS)....................0.48 PARK FOREST (COOK)...........................0.35 INDIANA RAIN LOCATION (COUNTY): FALL (IN) PORTAGE 3E (PORTER)..........................1.07 CROWN POINT 2WSW (LAKE)......................1.04 GARY 5ENE (LAKE).............................1.04 (KB9F)VALPARAISO 4S (PORTER).................1.04 (W9MAL)MERRILLVILLE 2NNW (LAKE)..............0.99 CROWN POINT (LAKE)...........................0.98 INDIANA DUNES (PORTER).......................0.98 CROWN POINT 1N (LAKE)........................0.98 VALPARAISO 2NW (PORTER)......................0.89 HEBRON 1NW (PORTER)..........................0.88 DE MOTTE 1SSW (JASPER).......................0.86 VALPARAISO 1SE (PORTER)......................0.86 DE MOTTE 1NNW (JASPER).......................0.83 HEBRON 4NE (PORTER)..........................0.83 VALPARAISO (PORTER)..........................0.83 VALPARAISO 1NE (PORTER)......................0.81 VALPARAISO 7WSW (PORTER).....................0.81 DYER 1WNW (LAKE).............................0.78 VALPARAISO 4SW (PORTER)......................0.78 LAKES OF THE FOUR SEASONS 2NNE (PORTER)......0.78 PORTER 1S (PORTER)...........................0.77 VALPARAISO 6WSW (PORTER).....................0.77 DE MOTTE 4SW (JASPER)........................0.76 VALPARAISO 6NW (PORTER)......................0.76 VALPARAISO 2WNW (PORTER).....................0.75 SCHERERVILLE 1E (LAKE).......................0.74 RENSSELAER 5NW (JASPER)......................0.61 VALPARAISO 3WSW (PORTER).....................0.59 LAKE VILLAGE (NEWTON)........................0.56 VALPARAISO 6SSW (PORTER).....................0.45 MOROCCO (NEWTON).............................0.43 RENSSELAER (JASPER)..........................0.38 RENSSELAER 10NNE (JASPER)....................0.34 RENSSELAER 2SSW (JASPER).....................0.33 DE MOTTE 6S (JASPER).........................0.30 BROOK 4W (NEWTON)............................0.24 (W9OPR)WHEATFIELD 1ENE (JASPER)..............0.22 REMINGTON (JASPER)...........................0.20 REMINGTON (JASPER)...........................0.08