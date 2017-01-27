Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump’s first 100 days
-
Political analyst Paul Lisnek on Trump’s Chicago violence tweet, latest in his first 100 days
-
Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump’s press conference
-
Political analyst Paul Lisnek with latest in Trump’s transition of power
-
Political analyst Paul Lisnek on Trump’s first news conference in nearly 6 months
-
Political analyst Paul Lisnek on Trump’s first interview as President-elect
-
-
Political analyst Paul Lisnek on Donald Trump’s business interests, tweets
-
Political analyst Paul Lisnek with latest on Trump cabinet picks, meetings
-
Political analyst Paul Lisnek with latest in Clinton email scandal
-
Political analyst Paul Lisnek on vice presidential debate
-
Analysts weigh in on Pres. Trump’s first days in office
-
-
Political analyst Paul Lisnek on Election Night results
-
Political analyst Paul Lisnek on final presidential debate
-
Political Duo debates President Trump’s first days in office